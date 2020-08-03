Количество зарегистрированных безработных в Украине за последнюю неделю сократилось на 5700 человек. Это значительно меньший показатель по сравнению с предыдущими данными.

На прошлой неделе Государственная служба занятости зарегистрировала 12,8 тысячи новых безработных, однако их общее количество сократилось до 506,4 тысячи человек, показатель сокращения безработицы за неделю составил на 5,7 тысяч меньше безработных. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Государственная служба занятости сообщила также об уменьшении количества лиц, получающих пособие по безработице, за неделю их количество сократилось на 4,5 тысячи – до 426,4 тысячи безработных.

Однако показатель количества лиц, получающих пособие по безработице все равно остался на 84,5% выше, чем тот же показатель на эту дату в 2019 году, а общее количество безработных, по сведениям, выше почти на 80%.

Ранее Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за июль сообщил, что, в отличие от их прогнозов, уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не предварительно прогнозируемых 9,5%.

Справка. Всего за время карантина, вызванного пандемией COVID-19, Госслужба занятости зарегистрировала 395 500 новых безработных и начала выплату помощи 325,5 тысячам безработных.