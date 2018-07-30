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Битва за землю: 270 гектаров под Киевом могут оказаться в частных руках

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На территорию аэродрома "Чайка" положили глаз застройщики. Уже даже планы возведения домов имеют, по их словам, несколько лет назад эта территория потеряла статус "аэродрома".

Как говорят сами руководители, это было сделано умышленно. К слову, этот аэродром долгое время был главным для спортсменов, которые тренировались в прыжках с парашютом.

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"Комиссия наемных работников аппарата пришла сюда и в грубой форме требовала документы для проверки и мне стало понятно, что они пришли чтобы выгнать меня отсюда", – сказал экс-начальник Центрального аэроклуба имени Антонова Василий Руснак.

Речь идет о ОО "Общество содействия обороне Украины" – это правопреемник советского общества содействия армии авиации и флота. По документам, именно они являются учредителями аэроклуба. Сам же аэродром уже потом переквалифицировали в предприятие, функционирующее на средства аренды самолетов, платы за парашютные прыжки и тренинг спортсменов и любителей.

ОСО Украины как учредитель имеет права на дивиденды с предпринимательской деятельности этого предприятия, но не более. Оно не вправе вмешиваться в его внутренние дела,
– заверил адвокат, юридический советник Центрального аэроклуба Елена Довганич.

Тем временем в ОСО решили пригласить инвестора, чтобы построить взлетную полосу с твердым покрытием. По словам экс-начальника аэродрома, это могло привести к передаче земли в частные руки. Руснак отказался содействовать и его отстранили. В то же время в кадастровых реестрах уже есть планы застроек территории аэродрома, но этот сценарий возможен лишь при ликвидации имущества аэроклуба.

Если таким образом дальше работать, то это приведет к банкротству центрального аэроклуба, а у центрального аэроклуба 2 аэродрома – "Чайка" и "Бузова". В общем это 270 гектаров земли,
– дополняет Руснак.

Новое руководство в упадке аэроклуба обвиняет предшественников, говорит взлетная полоса, вокруг которой разгорелся скандал, не мешала бы аэродрому. А упреки, мол аэроклуб искусственно разваливают, опровергает. И дополняет, что закупили 12 парашютов, впрочем сами парашютисты аэроклуба их до сих пор не видели. Хотя, по данным экспертов, они не пригодны к использованию.

Скажу честно, я их сам не видел. Там лежит, что-то на складе. Оно лежит себе, то пусть лежит. Мы явно ними не можем пользоваться, а техники нам катастрофически не хватает,
– рассказал мировой рекордсмен по парашютному спорту Виталий Кочевой

Не хватает и самих парашютистов. Если раньше вылетов со спортсменами было по четыре десятка каждые выходные, теперь в 3-4 раза меньше. Новое руководство обещает изменить ситуацию, как только исправит ошибки предшественников, чем и занимается, мол, уже полгода. А экс-начальник Василий Руснак подал несколько исков в суд, чтобы с новыми руководителями разбиралась Фемида.

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Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости Киева авиация
Источник: 24 канал
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