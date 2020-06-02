В Украине обычно большую часть товаров завозят из-за границы. Однако их точно можно производить и в родной стране, к тому же, значительно дешевле. Для этого нужна только идея и поддержка власти. Какие ниши в украинском бизнесе еще не заняты и как придумать идею для старта – читайте дальше.

Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко. Он отметил, что в Украине почти нет ниш в бизнесе, которые полностью свободны.

Обратите внимание Правительство представило 10 инициатив для восстановления экономики Украины: детали

"Практически нет ниш, которые полностью не заняты. Разве что ноу-хау в сфере IT", – заверил эксперт. Однако, по его словам, можно найти идею для бизнеса, которая малоразвита в Украине – стоит лишь обратить внимание на товары из других стран, которые завозят в Украину.

► Ознакомьтесь с китайскими товарами

"Для тех, кто хотел бы развивать небольшие производства, я всегда прошу обратить внимание на тех предпринимателей, которые чем либо торгуют на рынках, в павильонах, магазинах. Вокруг вас много товаров, которые изготавливают в Китае. Даже чеснок", – сказал Громыко.

По его словам, в любом гипермаркете примерно 70% товаров – из Китая. Однако весь этот товар можно сделать в Украине.

► Актуальной является переработка пищевых продуктов

Громыко заверил, что большая перспектива именно в сельскохозяйственном бизнесе. В частности, в переработке.

Мы все покупаем элитные продукты: итальянскую лапшу, к примеру. Она часто делается из нашего украинского зерна,

– отметил Громыко.

"Мы экспортируем туда сырье с наших полей и нашего чернозема, а обратно – везем готовую лапшу. Но это не глубокая переработка. Это производство – не сложное", – отметил эксперт.

Он порекомендовал тем предпринимателям, которые думают, что это трудно – поискать в интернете процесс переработки. Отметил, что оборудование для этого бизнеса можно купить за достаточно малую стоимость.

При этом, производственные затраты у нас будут значительно ниже, чем в европейских странах", – убеждал эксперт.

► Какие сложности возникают у украинских предпринимателей

По словам эксперта, производить в Украине можно множество товаров, можно сделать большой бизнес-план, но основной недостаток в Украине – стоимость ресурсов.

У нас дорогие кредиты, даже в Польше и Венгрии они значительно дешевле,

– сказал Громыко.

Он подтвердил, что кредитные программы по ставке 5%, 7%, 9% годовых лишь могут дать возможность открывать собственное производство. "Кредитоваться под 20% годовых – очень сложно. Я даже не знаю, какой бизнес может выдержать такую нагрузку", – подытожил Громыко.

Он заверил, что в случае, если власть сделает такие программы с низким процентом кредитования, у нас действительно начнет развиваться производство.