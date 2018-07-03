Не Xiaomi Mi Band 3 единым: 5 недорогих фитнес-браслетов

Новая модель фитнес-браслета Mi Band 3 от китайской компании Xiaomi – один из самых ожидаемых гаджетов в своем типе. Пользователей привлекает отличное сочетание цены и качества устройства. Однако, это не единственный хороший фитнес-трекер, который можно купить совсем недорого.

Samsung Charm

Стильный Samsung Charm

Этот фитнес-теркер имеет стильный дизайн и очень хорошую цену. Сейчас его можно купить за 500 гривен.

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Гаджет умеет отслеживать количество шагов, пройденное расстояние и сожженные калории. Также пользователь может получать уведомления от приложений, соцсетей и звонков.

Правда, гаджет не имеет экрана, поэтому сия информация отображается на смартфоне. Для этого надо установить приложение S Health и синхронизировать устройства.

Одного заряда батареи может хватить до 12 дней.

Huawei AW61

Huawei AW61 имеет функцию "умного" будильника

Гаджет имеет сенсорный OLED кран, диагональю 0,96 дюймов. Устройство выполняет мониторинг сердечного ритма, измеряет количество шагов и сожженные калории. Также на браслет могут поступать сообщения о звонках или SMS, или сообщения из соцсетей.

Также устройство поддерживает функцию мониторинга сна и имеет "умный" будильник.

Huawei AW61 может работать на одном заряде батареи больше недели. Сейчас его стоимость в Украине составляет около тысячи гривен.

Meizu Bong 2P

Meizu Bong 2P может работать без зарядки 2 месяца

Bong 2P выполняет традиционный набор функций для фитнес-браслета: он считает количество шагов, отслеживает пройденное расстояние и сожженные калории. Кроме того, гаджет проводит мониторинг качества сна.

Устройство имеет будильник, а также может сообщать об оповещениях (звонки, сообщения в соцсетях и тому подобное).

Этот фитнес-браслет имеет стильный минималистичный дизайн без экрана. Ремешок изготовлен из мягкого силикона, а важные составляющие спрятаны за керамической панелью.

Из-за отсутствия экрана устройство может работать автономно до двух месяцев без подзарядки. Сейчас модель можно купить за чуть меньше чем 800 гривен.

Withings Go

Withings Go можно носить на руке и на одежде

Этот гаджет также способен отслеживать пройденное вами расстояние, количество сделанных шагов и сожженные калории. Также он способен мониторить фазы сна.

Преимуществом данного гаджета является его многофункциональный дизайн. Так, его можно носить на силиконовом ремешке как классические наручные часы, или же крепить к одежде с помощью специальной клипсы.

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На круглом 1,1-дюймовом экране отображаются часы или шкала достижения ежедневной цели. Вся другая информация может появиться на смартфоне. Гаджет синхронизируется с телефоном через приложение Withings Health Mate.

Устройство работает на батарейке типа CR2032, которой хватит примерно на 8 месяцев автономной работы.

Withings Go сейчас стоит 1600-1900 гривен.

Mi Band 2

Mi Band 2 стал дешевле

После презентации новой версии легендарного фитнес-браслета от Xiaomi, цена на предыдущую версию – Mi Band 2 – снизилась. Сейчас этот гаджет можно купить за 450-650 гривен.

При этом очень ничего кардинального в новой версии Mi Band пока нет. Обещанного модуля NFC (расчет с помощью браслета) модель пока нет. Остальные функции фактически дублируются. Так, он имеет OLED-дисплей, на котором отображаются параметры физической активности и текущее время. Браслет тоже считает шаги, умеет измерять пульс и информировать о входящих звонках, SMS и сообщения из соцсетей и тому подобное.

Также гаджет проводит мониторинг сна и имеет будильник. Также он может вибрировать, сигнализируя, что пользователь долгое время находится неподвижно. На одном заряде он может работать до 20 суток.

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