Еврокомиссия отстраняется от этого: как решить проблему на польско-украинской границе

Польские перевозчики снова начнут блокаду границы с Украиной. Было бы хорошо, если бы Еврокомиссия начала жестче действовать на такие меры, но они пока отстраняются.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, прокомментировав ситуацию на польско-украинской границе.

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Польша и Украина – демократии, поэтому для разблокирования границы придется проходить соответствующие процедуры. Это требует большего времени. Все должно идти по закону.

У меня также отчасти была надежда, что удастся быстро решить проблему. Не вышло. Это не значит, что Туск и правительство будут поддерживать протестующих. В целом, протестующие своими действиями вредят не только Украине, но и подрывают европейское законодательство. Ведь фактически они создают так называемое квазиколичественное ограничение, которое запрещено европейским законодательством. Тут выходит, что страна ЕС подрывает законодательство ЕС,

– сказал Ус.

Блокировка границы с Украиной влияет и на другие государства. Например, немецкие производители не получают изолированные провода и свечи зажигания, которые используют для производства автомобилей. Это усилит давление на Польшу.

Еврокомиссия отстранилась

Как отметил Ус, к сожалению, Еврокомиссия пока абстрагируется от этой ситуации. Так же там не всегда должным образом реагируют на действия той же Венгрии, которая регулярно "вставляет палки в колеса" Украине.

С той же Венгрией мы ни разу не слышали от ЕС, что есть процедура отстранения от права на голос. Это вопрос к ЕС и к институций ЕС. Почему они воздерживаются от законных средств воздействия? Почему они не хотят идти на обострение? Если есть определенный инструментарий, то нужно им пользоваться,

– подчеркнул Ус.

Есть надежда, что ситуация на границе решится в пользу Украины. Хоть и законный путь будет длиннее, но он поможет легально завершить эти протесты.

Ситуация на границе с Польшей: коротко