Боец наставил на меня оружие, а ему говорю "Стреляй", – капеллан о службе на Донбассе

Военный священник Луганского пограничного отряда, иерей Владимир Беспалый утверждает, что сложные ситуации с украинскими бойцами на передовой зависят от обстановки, намерений человека, от того, что является возбудителем недовольства. По его словам, когда это потеря товарища, побратима – это один вопрос, когда личный вопрос, это уже другое

Об этом священнослужитель рассказал в комментарии "Громадському радио".

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Как подчеркивается в материале, до войны он служил в единственном в городе соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата сейчас оккупированного Луганска. Но 11 мая 2014, в день так называемого референдума, боевики пришли в храм, объявили, что он закрыт, а священникам угрожали расстрелом. Следовательно, отец Анатолий приказал всем покинуть город, а в июне 2014 года Владимир вернулся в родной Старобельск.



"Первое, что я сделал, когда сюда приехал, я спросил, есть ли здесь части патриотов. Мне посоветовали батальон "Айдар". И в 2014 году я занимался именно батальоном "Айдар", – отметил он.



Как отмечает капеллан, в 2014 году к нему обратилось много тех, кто вообще никогда не интересовался церковью, религией и считал себя атеистом.



"До того ходили смеялись надо мной, не понимая, что я говорил. Затем прибегали, извинялись, просили и крестик, и иконки, потому что их сознание, их видение этого изменилось", – добавляет Иерей.



По словам священника, в батальоне были разные люди и случались разные случаи.

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Не все бойцы имели военную подготовку и были готовы к боевым действиям. В кризисных ситуациях могли вести себя непредсказуемо и проявляли агрессию. Разное было... Самое сложное, когда приставляли автомат мне к груди. К примеру, однажды, в 2014-м, боец наставил на меня оружие. Я тогда прислонился к дулу автомата и сказал: "Стреляй, ты знаешь, что с тобой сделают, ты знаешь, кто я", а он сказал: "Извините, пожалуйста" и опустил оружие,

– вспоминает Владимир Беспалый.