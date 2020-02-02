Бойцовские собаки покусали женщин под Киевом: владелицей может быть известная ведущая (фото 18+)

В селе Крюковщина под Киевом на двух женщин напали бойцовские собаки. Пострадавшие выгуливали собственных щенков. Когда миновали пустырь, то увидели двух псов без намордников и ошейников.

Подруги попытались незаметно обойти собак, но те начали нападать. Женщины пытались прикрыть собой своих домашних любимцев.

​Читайте также: Смертельное ДТП в Мелитополе: есть жертвы – фото

Они получили несколько укусов, у одной из них – рана на шее. По словам местных жителей, это не первый случай агрессивного поведения животных.

Об этом на странице в Facebook написала жительница Крюковщины Елена Закусило. В сообщении говорилось, что владелицей животных вроде является украинская журналистка и телеведущая Елена Кот. В пользу своих документов кореспондентка опубликовала паспорта животных-нападающих, где указано имя журналистки.