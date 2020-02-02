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      Бойцовские собаки покусали женщин под Киевом: владелицей может быть известная ведущая (фото 18+)

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      Собаки напали на женщин под Киевом / obozrevatel.com

      В селе Крюковщина под Киевом на двух женщин напали бойцовские собаки. Пострадавшие выгуливали собственных щенков. Когда миновали пустырь, то увидели двух псов без намордников и ошейников.

      Подруги попытались незаметно обойти собак, но те начали нападать. Женщины пытались прикрыть собой своих домашних любимцев.

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      Они получили несколько укусов, у одной из них – рана на шее. По словам местных жителей, это не первый случай агрессивного поведения животных.

      Об этом на странице в Facebook написала жительница Крюковщины Елена Закусило. В сообщении говорилось, что владелицей животных вроде является украинская журналистка и телеведущая Елена Кот. В пользу своих документов кореспондентка опубликовала паспорта животных-нападающих, где указано имя журналистки.

      Пострадавших госпитализировали, а по факту происшествия открыли уголовное дело.

      Фото последствий нападения бойцовских собак (18+):

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева
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