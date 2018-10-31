Более чем 1 200 единиц столичного общественного транспорта имеют доступ к WiFi, – Кличко

Более 1 200 единиц городского общественного транспорта оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018, говорится на сайте партии.

"1 211 единиц городского общественного транспорта оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет", – отметил Кличко. Также в столице обустроено 11 локаций с бесплатным доступом к WiFi. Это парк имени Тараса Шевченко; станции метро "Золотые Ворота", "Дворец Спорт", "Майдан Независимости", "Дворец "Украина". А также доступ к сети есть на Михайловской, Софийской, Контрактовой и Почтовой площадях; возле НСК "Олимпийский" и в районе Фуникулера.

Другими элементами транспортной smart-инфраструктуры Киева Кличко назвал GPS-трекеры, установленные на коммунальном пассажирском транспорте и коммунальной технике, чтобы отслеживать маршруты передвижения соответствующего транспорта на отдельном сайте. Так, на коммунальном пассажирском транспорте Киева установлено 1,2 тысячи GPS-трекеров. 665 GPS-трекеров установили на коммунальную спецтехнику, в том числе снегоуборочную.

Для удобства пассажиров общественного транспорта часть остановок в столице уже оборудовали информационными табло, на которых сообщается о времени прибытия транспорта.

"В Киеве на остановках работают 83 табло, информирующие о времени прибытия общественного транспорта. До конца этого года мы планируем оборудовать такими табло еще 70 остановок общественного транспорта в столице", – сказал Кличко.

Также городской голова назвал успешной работу проекта "Безопасный город", который воплощают для безопасности киевлян, контроля работы коммунальных служб, контроля и управления трафиком в городе.

По словам Кличко, в Киеве в рамках общегородской системы видеонаблюдения уже работает 6 800 камер. В частности, сегодня в столице есть камеры с функцией распознавания лиц, номеров автомобилей. Информации с камер пользуются и правоохранительные органы. Мэр отметил, что немало преступлений уже раскрыто в Киеве благодаря проекту "Безопасный город".

Kyiv Smart City Forum проходит уже в третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников и гостей, в частности, городские головы и представители администраций украинских городов, IT-сообщества, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Smart Expo Zone и LOUNGE ZONE.