14:26
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Более чем 1 200 единиц столичного общественного транспорта имеют доступ к WiFi, – Кличко

      5 Читати новину українською
      Віталій Кличко на Kyiv Smart City Forum 2018
      Віталій Кличко на Kyiv Smart City Forum 2018

      Более 1 200 единиц городского общественного транспорта оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет.

      Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018, говорится на сайте партии.

      "1 211 единиц городского общественного транспорта оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет", – отметил Кличко. Также в столице обустроено 11 локаций с бесплатным доступом к WiFi. Это парк имени Тараса Шевченко; станции метро "Золотые Ворота", "Дворец Спорт", "Майдан Независимости", "Дворец "Украина". А также доступ к сети есть на Михайловской, Софийской, Контрактовой и Почтовой площадях; возле НСК "Олимпийский" и в районе Фуникулера.

      Другими элементами транспортной smart-инфраструктуры Киева Кличко назвал GPS-трекеры, установленные на коммунальном пассажирском транспорте и коммунальной технике, чтобы отслеживать маршруты передвижения соответствующего транспорта на отдельном сайте. Так, на коммунальном пассажирском транспорте Киева установлено 1,2 тысячи GPS-трекеров. 665 GPS-трекеров установили на коммунальную спецтехнику, в том числе снегоуборочную.

      Для удобства пассажиров общественного транспорта часть остановок в столице уже оборудовали информационными табло, на которых сообщается о времени прибытия транспорта.

      "В Киеве на остановках работают 83 табло, информирующие о времени прибытия общественного транспорта. До конца этого года мы планируем оборудовать такими табло еще 70 остановок общественного транспорта в столице", – сказал Кличко.

      Также городской голова назвал успешной работу проекта "Безопасный город", который воплощают для безопасности киевлян, контроля работы коммунальных служб, контроля и управления трафиком в городе.

      По словам Кличко, в Киеве в рамках общегородской системы видеонаблюдения уже работает 6 800 камер. В частности, сегодня в столице есть камеры с функцией распознавания лиц, номеров автомобилей. Информации с камер пользуются и правоохранительные органы. Мэр отметил, что немало преступлений уже раскрыто в Киеве благодаря проекту "Безопасный город".

      Kyiv Smart City Forum проходит уже в третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников и гостей, в частности, городские головы и представители администраций украинских городов, IT-сообщества, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Smart Expo Zone и LOUNGE ZONE.

      Теги: Новости Киева Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сегодня , 12:02 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      сегодня , 10:00 Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня , 09:00 Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      67028
      Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      сегодня , 08:40 Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      Андрій Воропаєв
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук