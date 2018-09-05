Большая ложь Xiaomi: производитель снова обманул пользователей

Камера нового Poco F1, наверное, настолько обычная, что Xiaomi вынуждена выдавать за результат ее работы снимки, которые сделаны на другое устройство. Это подтвердил снимок, который в своем Instagram опубликовал директор Xiaomi по продукту Донован Сун. Ранее эта же фотография уже участвовала в промо-кампании другого смартфона – Xiaomi Mi Mix 2s.

Об этом сообщает Androidinsider.

Читайте также: Появились новые детали о смартфоне Xiaomi Mi Mix 3

Первыми внимание на то, что топ-менеджер использует один и тот же снимок для продвижения фотовозможностей двух смартфонов абсолютно разных ценовых категорий, обратили его собственные подписчики. Они не забыли напомнить Суну, что уже видели такую же фотографию несколькими месяцами ранее, хоть и в другой обработке.

Прямым доказательством того, что перед нами один и тот же кадр, являются следы ретуши, с помощью которой попытались скрыть логотип Xiaomi Mi Mix 2s. А учитывая, насколько неумелой оказалась попытка замазать память о другом девайсе, складывается впечатление, что Сун не только знал о подделке, но и лично проводил обработку снимка перед его публикацией.

Сравнение двух снимков, которые опубликовала Xiaomi

Практика, когда производители смартфонов выдают фотографии, сделанные на профессиональные камеры, за результат работы фирменных аппаратов, является достаточно распространенной. Нередко в погоне за качественными промо этим методом не брезгуют пользоваться даже топовые вендоры. Но то, как повела себя Xiaomi, просто выходит за любые рамки.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно