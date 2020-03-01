"Большая Стройка" в Киеве: координатор программы Юрий Голик показал строящиеся столичные объекты

В Киеве в рамках национальной программы масштабного строительства и ремонта объектов инфраструктуры "Большая Стройка" уже идут работы на объектах, которые должны быть сданы в текущем году.

Строительство некоторых из них на своей странице в Facebook показал координатор программы Юрий Голик.

В частности, работы продолжаются в Деснянском районе. Здесь строится новый детский сад, который, по словам Голика, должен быть сдан к концу лета этого года.

"А что Киев? Киев тоже строит. Детский садик в Деснянском районе на улице Радунской. По графику работ закончить этот садик должны к концу августа этого года", – пишет Голик и показывает видео с места строительства.

Ещё один детсад строится на бульваре Вацлава Гавела. Как и детский сад на Троещине, он также будет готов до конца года.

"Киев. Соломенский район. Бульвар Вацлава Гавела. Строительство нового детского садика. Окончание работ – декабрь этого года", – пишет координатор "Большой Стройки" и демонстрирует фото и видео нового объекта инфраструктуры для детей.

Также Голик сообщает о начале ремонта трассы М-01 Киев – Чернигов. Работы здесь начались ранее намеченного срока, так как установилась благоприятная погода: "Плюсовая температура. Снега нет. Формально на календаре февраль, но вот еще дорога, ремонтные работы на которой уже начались".

Национальная программа "Большая Стройка" является инициативой Президента Владимира Зеленского. По планам программы, в Украине в течение 2020 года должны быть построены и капитально отремонтированы сотни школ, детских садов, стадионов и приемных отделений экстренной медицинской помощи. Также "Большая Стройка" включает в себя строительство и ремонт 6 500 киллометров дорог различного класса.

Как сообщалось ранее, для оценки проектирования школ, детсадов и больниц разработана система критериев, следуя которой удастся избежать многих ошибок и построить качественные объекты инфраструктуры.