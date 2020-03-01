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      "Велике Будівництво" в Києві: координатор Юрій Голик показав столичні об'єкти, які будуються

      - Читать новость на русском
      Юрій Голик / focus.ua

      У Києві в рамках національної програми масштабного будівництва та ремонту об'єктів інфраструктури "Велике Будівництво" вже йдуть роботи на об'єктах, які повинні бути здані в поточному році.

      Будівництво деяких з них на своїй сторінці в Facebook показав координатор програми Юрій Голик.

      Зокрема, роботи тривають у Деснянському районі. Тут будується новий дитячий садок, який, за словами Голика, повинен бути зданий до кінця літа цього року.

      "А що Київ? Київ теж будує. Дитячий садок у Деснянському районі на вулиці Радунській. За графіком робіт закінчити цей садок повинні до кінця серпня цього року", – пише Голик і показує відео з місця будівництва.

      Ще один дитсадок будується на бульварі Вацлава Гавела. Як і дитячий садок на Троєщині, він також буде готовий до кінця року.

      "Київ. Солом'янський район. Бульвар Вацлава Гавела. Будівництво нового дитячого садка. Закінчення робіт – грудень цього року", – пише координатор "Великого Будівництва" і демонструє фото і відео нового об'єкта інфраструктури для дітей.

      Також Голик повідомляє про початок ремонту траси М-01 Київ – Чернігів. Роботи тут почалися раніше наміченого терміну, так як встановилася сприятлива погода: "Плюсова температура. Снігу немає. Формально на календарі лютий, але ось ще дорога, ремонтні роботи на якій вже почалися".

      Національна програма "Велике Будівництво" є ініціативою Президента Володимира Зеленського. За планами програми, в Україні протягом 2020 року мають бути побудовані та капітально відремонтовані сотні шкіл, дитячих садків, стадіонів та приймальних відділень екстреної медичної допомоги. Також "Велике будівництво" включає в себе будівництво та ремонт 6 500 кілометрів доріг різного класу.

      Як повідомлялося раніше, для оцінки проектування шкіл, дитсадків і лікарень розроблена система критеріїв, дотримуючись якої вдасться уникнути багатьох помилок і побудувати якісні об'єкти інфраструктури.

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      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новини України Будівництво
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