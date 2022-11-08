Повторится ли в Украине "опыт Алеппо": объяснение Мусиенко

Война в Сирии и российская агрессия против Украины имеют существенные отличия. Это влияет на понимание, сможет ли Россия повторить "опыт Алеппо" против украинских городов.

Российские оккупанты могут решиться на тотальное уничтожение населенных пунктов. Выйдет ли у Кремля нанести вред Украине – рассказал 24 каналу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Украина – не Сирия

Эксперт отметил, что оккупанты могут попытаться применить методы бомбардировки сирийских городов, но Украине будет чем ответить.

Суровикин может попытаться повторить Алеппо, но я не думаю, что у него это может получиться. Потому что, для того чтобы делать то, что делали в Сирии, нужно, чтобы у Украины не было никаких средств для поражения воздушных целей. Украина сейчас только наращивает средства ПВО и нам обещают больше,

– объяснил обозреватель.

По его словам, нужно понимать, что если учесть только две системы NASAMS, которые уже получили ВСУ – это суммарно около 108 одномоментных залпов.

"Есть IRIS-T, будут еще системы, на которые мы очень рассчитываем. Плюс те, которые были на вооружении раньше – комплексы "Бук", "С-300", "Стрела", "Оса" и разные ПЗРК и зенитки, которые используются. Также Воздушные Силы, которые также комплексами и ракетами "воздух-воздух" сбивали как ракеты, так и самолеты", – добавил аналитик.

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По его мнению, имея наращивание средств ПВО в Украине, Россия не сможет осуществить удачный сценарий по реализации того, что было в Алеппо.

"За все время войны в Сирии, у оппозиционных групп, воевавших против Асада, у них всего дважды появлялись комплексы ПВО "Оса", которые они украли в армии Асада как трофеи. Одно дело, когда вообще нет средств ПВО, другое – когда они есть и способны наносить мощные удары", – подчеркнул специалист.

Бомбардировка Алеппо

В октябре 2016 года начался штурм Алеппо правительственными силами. Город стал символом расправы режима Асада с политической оппозицией. Жестокая блокада в городе завершилась наступлением правительственных сил при поддержке российской авиации.



Отдельные действия во время этого наступления можно отнести к преступлениям против человечности – использование кассетных и бочковых бомб, атаки с применением химического оружия, бомбардировка больниц и объектов инфраструктуры.



погибли более 18 тысяч человек. В октябре 2016 года начался штурм Алеппо правительственными силами. Город стал символом расправы режима Асада с политической оппозицией. Жестокая блокада в городе завершилась наступлением правительственных сил при поддержке российской авиации.Отдельные действия во время этого наступления можно отнести к преступлениям против человечности – использование кассетных и бочковых бомб, атаки с применением химического оружия, бомбардировка больниц и объектов инфраструктуры. По данным правозащитников , из-за авиаударов России в Сирии

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Украина наращивает возможности

Мусиенко убежден, что если Россия не смогла подобное реализовать с февраля, то и сейчас ситуация не изменится в худшую сторону.

Наращивание поддержки средствами только растет. Но, конечно же, чтобы обезопаситься от таких рисков, средства нужны в больших количествах, о чем постоянно отмечается и ведется соответствующая работа,

– подчеркнул специалист.

Эксперт рассказал, что предоставление дополнительных средств ПВО является приоритетным вопросом в сотрудничестве с международными партнерами. Именно поэтому с 10 октября его обсуждали в разных форматах: начиная от G7, заканчивая "Рамштайном" и двусторонним сотрудничеством между Украиной и США, Великобританией, Германией, Италией, Францией.

"У нас есть достаточно серьезное продвижение, которое мы проходим за эти несколько недель. Я имею в виду поставки в Украину систем IRIS-T, NASAMS, Hawk. Я думаю, можем рассчитывать, что до конца года можем получить комплексы SAMP-T. Поэтому здесь есть на что рассчитывать", – заметил обозреватель.

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По его словам, ярким примером усиления возможностей Украины является ситуация на передовой, где Россия активно пытается применять свои бомбардировщики и штурмовики. Результатом этого является то, что ВСУ почти каждый день сбивают воздушные цели, которые пытаются поражать украинские силы.

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