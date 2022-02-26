Борьба за Киев: что происходит в столице 26 февраля
Вечером, накануне ночи 26 февраля, Владимир Зеленский заявил, что он и другие чиновники остаются в Киеве и что Украина должна отстоять столицу. Виталий Кличко заявил, что Киев вступил в фазу обороны.
Вечером 25 февраля русские войска подошли вплотную к столице. Мэр Киева написал: "Следующая ночь, под утро, будет очень сложной".
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Вооруженные силы Украины были готовы отстоять столицу
Этой ночью (говорилось о ночи на 26 февраля – 24 канал) враг применит все силы, чтобы сломать нас. Они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Должны выстоять, потому что решается судьба Украины,
– заявил Владимир Зеленский.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Вечером 25 февраля Виталий Кличко сообщил, что ВСУ в столице взяли под охрану и особый контроль мосты. Там дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил Украины. Более того:
- блокпосты оборудовали на основных въездах в город;
- установили блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице;
- на 100% укомплектовали 112 бригаду территориальной обороны Киева.
Сухопутные войска сообщили, что бригады территориальной обороны Киева получили переносные противотанковые управляемые ракеты малой дальности NLAW.
Атака орков на Киев была вечером 25 февраля
В 20:58 войска России выпустили ракеты по Киеву. Информацию 24 канала рассказали в Офисе Президента.
Жители столицы услышали серьезные взрывы в районе ТЭЦ-6 за несколько минут до уведомления об обстреле. К счастью, ракеты по городу не нанесли удара.
5 взрывов произошло с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6,
– сообщил в телеграмме Кличко.
Ориентировочно в 00:37 26 февраля люди распространили кадры, на которых видны следы от полета снарядов и была слышна стрельба.
Сильные обстрелы в Киеве ночью 26 февраля: смотрите видео
Атака ракетами на ТЭЦ-6 в районе Троещина продолжалась в 02:02 ночи 26 февраля. Вооруженные силы Украины дали сражение.
В последствии в 03:03 в Госспецсвязи заявили, что более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка. Люди находились в укрытиях.
В 03:19 в Госспецсвязи сообщили, что задержали 60 диверсантов на Троещине.Обратите внимание! КГГА создала карту укрытий столицы, где можно спрятаться. Смотрите их по ссылке .
В телеграмме власти сообщают о возможных авиаударах – переходите на официальный канал Киевской администрации по этой ссылке .
В Киеве с рассветом были слышны выстрелы: смотрите видео
Кроме того, ночью вражеский десант высадился в городе Василькове Киевской области. Там всю ночь шли бои с врагом. Город выстоял.
Оккупанты жестоко атаковали Киев на рассвете
Ориентировочно в 4 утра оккупанты атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Бои продолжались недалеко от воинской части возле метро Берестейская. Вооруженные силы Украины отбили нападение.
Россия стреляла по воинской части в районе метро "Берестейская": смотрите видео
На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными,
– написала КГГА в 04:17.
Людей попросили не выходить из укрытия. Если они находятся дома, то:
- не подходить к окнам и на балконы;
- спрятаться в закрытом помещении, например, в ванной, и прикрыться чем-нибудь, что помешает ранению от обломков от шаров;
- если слышат сирены сигнала "Воздушная тревога", немедленно направляться к ближайшему укрытию.
В 04:38 по Киеву нардепка Марьяна Безуглая написала, что продолжаются бои за Киев между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.
ВСУ вытесняют ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) из Киева,
– написала политик.
Уже в 04:40 заместитель председателя КГГА Крищенко в комментарии Суспільному сказал: "На Шулявке в военной части раздался взрыв, выясняют причину. Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет".
Более того, ТЭЦ на Троещине уже ничего не угрожало, зато информации о вероятном подрыве мостов не было.
Активные бои за Киев продолжались весь рассвет
В 04.49 СМИ написали, что Владимир Зеленский отказался от эвакуации, которую ему предложили Штаты.
Киевская городская государственная администрация сообщила, что на 05:48 на улицах Киева происходили активные боевые действия.
Людей попросили сохранять спокойствие и быть максимально осторожными. Срочно уходить в укрытие, спасать себя и близких.
ВСУ создали ад для оккупанта
Утром ориентировочно в 6 утра 26 февраля заместитель министра Анна Маляр заявила, что план борьбы прост: "Видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!".
Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!
– заявила Маляр.
Заместитель министра обороны написала:
- Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!;
- спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШУ, Воздушным силам, ВМС, ГНСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика".
На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с бк, танк. Все спокойно, всех положили,
– сообщили Сухопутные войска ВСУ.
Утром 26 февраля российские оккупанты снова прибегли к циничным обстрелам. В 6 утра 26 февраля полиция опустила затворы на станциях метро "Берестейская", "Шулявская" и "Университет" до устранения угрожающей ситуации.
Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага
Могу начать это обращение с хорошей новости. Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией,
– заявил ориентировочно в 12 часов президент.
Владимир Зеленский отметил, что оккупанты хотели заблокировать центр Украины. Враг планировал поставить там своих марионеток, как в Донецке. В то же время, Украина сломала их замысел. Россия не получила никакого преимущества.
Зеленский: Продолжалось настоящее сражение за Киев, враг использовал все: смотрите утреннее обращение
Важно! С 26 февраля Киевский городской центр крови работает круглосуточно . Действуют 2 пункта забора крови будут работать с 8 до 18 часов по адресам:
- улица Максима Берлинского, 12;
- улица Петра Запорожца, 26
Дополнительная информация по телефонам:
- 093-158-47-55 – улица Петра Запорожца, 26
- 093-199-34-16 – улица Берлинского, 12
Ракетные удары оккупантов днем 26 февраля
- Ориентировочно в 8 утра оккупанты нанесли ракетный удар в районе Жулян – в жилой дом на проспекте Лобановского, 6-а;
- в 11:24 спасатели ГСЧС эвакуировали 20 человек из жилого дома по проспекту Лобановского, 6а, в который попала российская ракета;
- в ГСЧС рассказали, что 6 пострадавших из-за ракетного удара по высотке Киева госпитализировали;
- из-за обстрела в 08:30 в Соломенском районе по улице Волынская 69 в двух складских зданиях вспыхнул пожар. Два человека погибли.
Момент попадания ракеты в жилой дом в Киеве: смотрите видео
Один из районов Киева обстреляли кафиры: смотрите видео ГСЧС
Оккупанты нанесли удар по жилым домам / Смотрите фото
Диверсанты и стрельба на поражение
Утром 26 февраля в МВД сообщили, что всех диверсантов удалось обезвредить , но они, к сожалению, как тараканы вылезают из всех щелей. Поэтому в Министерстве внутренних дел заявили, что должны их обезвреживать дальше.
Мы все время должны проводить борьбу против диверсантов,
– заявили в МВД.
По словам советника министра МВД Вадима Денисенко, диверсанты являются главной угрозой.
Более того, в МВД Украины после обеда 26 февраля заявили, что столица остается приоритетной целью для российских оккупантов.
На Троещине повязали диверсантов: смотрите видео
Нацгвардия заявила, что просят всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении Правого берега. Там объяснили:
- "ДРГ противника постоянно работает и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева;
- украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и будут открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении правого берега".
Поэтому людей попросили оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении правого берега.
Метро как укрытие на улице запрещено выходить до понедельника
Виталий Кличко сообщил:
- в 10:23 – ради безопасности максимально оставаться дома или в укрытиях;
Мы защищаем наш город;
- в 10:25 – метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет;
- в 13:03 – диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистические. Как только видите такое, сразу обратитесь в полицию.
Мэр Киева заявил, что для более эффективной обороны столицы и безопасности людей 26 февраля в 17 часов начинается комендантский час.
- он будет действовать с 17:00 до 08:00;
- такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.
Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага,
– заявил Кличко.
Мэр попросил с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы.