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Boring Company Илона Маска построит подземный экспресс в Чикаго

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Boring Company построит подземный экспресс в Чикаго
Boring Company построит подземный экспресс в Чикаго / The Verge

Компания Маска Boring Company построит скоростную транзитную линию под Чикаго. Экспресс будет курсировать от центра города до международного аэропорта О'Хара.

Об этом сообщает The Verge.

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Мэр Чикаго Рам Эмануэль выбрал именно компанию Маска для воплощения этого замысла. Стоит отметить, что экспресс сократит время поездки более чем в три раза: сейчас поездка из центра города до аэропорта занимает 40 минут, а после строительства подземки пассажиры будут тратить на поездку всего 12 минут.

Проект полностью будет финансироваться компанией, без привлечения средств налогоплательщиков. По договору, который подписали стороны, Boring Company будет получать все доходы от транзитных сборов и рекламы. По предварительной информации весь проект должен обойтись Маску менее чем в 1 миллиард долларов. Стоит отметить, что каждое транспортное средство будет перевозить до 16 пассажиров, а также их багаж, и будет отправляться от О'Хара и от Блока 37 в центре Чикаго. The Boring Company планирует взимать относительно невысокую плату за проезд.

Мэр Чикаго попросил заинтересованные компании представить предложения по проектированию скоростного экспресса между аэропортом и центром Чикаго еще 29 ноября 2017. Маск сразу заявил, что его Boring Company примет участие в этом конкурсе.

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Это будет петля, как Hyperloop, но без вакуума внутри трубы. Не нужно избавляться от трения воздуха для коротких маршрутов, – прокомментировал проект Маск.

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Теги: Искусственный интеллект Техно Новости США Илон Маск
Источник: 24 Канал
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