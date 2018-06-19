Boston Dynamics показала видео с прогулки работа Spot Mini: захватывающие кадры

Специалисты из американо-японской технологической компании Boston Dynamics опубликовали видео, на котором видно как робот Spot Mini гуляет по улицам оживленного Ганновера и позирует прохожим, которые его снимают или фотографируют.

Видео опубликовали на официальной странице Boston Dynamics в Instagram.

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Что вы выберете: черный Мерседес или новенького Sport Mini black edition?

– спрашивают в подписи к видео разработчики работа.

Ранее в компании показали, как "робопсы" сбегают со склада или открывают друг другу двери.

Стоит отметить, что с 2019 Boston Dynamics собираются продавать некоторые "коммерческие" вариации Spot Mini. Один из них уже приобрел самый богатый человек мира, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос.

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