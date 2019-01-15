Британская депутат отложила роды, чтобы принять участие в голосовании о Brexit

Депутат британского парламента Тулип Сиддик отложила роды, чтобы не пропустить голосование по соглашению о Brexit, которое состоится 15 января.

Об этом сообщило издание BBC.

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Депутат рассказала местным СМИ, что первая беременность проходила у нее довольно трудно. Поэтому врачи посоветовали Тулип рожать второй раз с помощью кесарева сечения: роды должны были состояться 4 февраля.



Тулип Сиддик со своими родными после рождения дочери в 2016 году

После того, как медики обнаружили у женщины гестационный сахарный диабет, они рекомендовали ей рожать во вторник, 15 января. Однако согласились перенести дату родов на четверг, 17 января, чтобы во вторник Сиддик смогла принять участие в голосовании о Brexit.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, в то время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Но до того, за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.

Лейбористка Гарриет Харман отметила, что депутату не стоит выбирать между родами и голосованием.

"She should not have to choose between going through the division lobby in a wheelchair, nine months pregnant... or losing her right to vote"



Labour's @HarrietHarman says @TulipSiddiq should be allowed to cast her vote on May's #Brexit deal by proxyhttps://t.co/DiymEhJGsc pic.twitter.com/3uWZZjUUmV — BBC Politics (@BBCPolitics) 14 січня 2019 р.

К слову, в британском парламенте действует система, согласно которой депутату, который не имеет возможности проголосовать, подбирают "пару" из оппозиции, которая тоже не голосует. Таким образом отсутствие политика не должно влиять на исход голосования.

Сиддик объяснила, что не доверяет этой системе, поэтому лучше голосовать лично.

Если мой сын появится на свет на один день позже, чем советуют врачи, но шансы на крепкие отношения между Британией и Европой в этом мире будут больше, тогда это того стоит,

– убеждена женщина.

"Мой муж понял меня и поддержал такое решение", – добавила она.

К слову, накануне глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй отвергла предложение Евросоюза о расширении статьи 50, которая предусматривает выход Британии из ЕС. Кроме того, она сообщила, что будет работать над тем, чтобы голосование за сделку выхода Британии из ЕС было максимально успешным и категорически высказалась против проведения нового референдума.