Будет лучшим кандидатом в мэры Киева, – Зеленский о Верещук
Партия "Слуга народа" провела праймериз среди 5 кандидатов на должность мэра Киева. В конце концов по трем критериям победу одержала Ирина Верещук. Свою поддержку Верещук в будущей избирательной гонке уже выразил Владимир Зеленский.
После заседания президент Александр Корниенко, Давид Арахамия и победительница праймериз Ирина Верещук прокомментировали ход голосования, пишет 24 канал.
Важно Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом в мэры Киева
Я действительно от себя симпатизирую этому выбору, симпатизирую Ирине Верещук. Она будет лучшим, самым умным, самым симпатичным кандидатом в мэры Киева,
– отметил Зеленский.
После этого высказывания глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предостерег президента от сексизма. Однако Зеленский отшутился, что это не секс и поблагодарил за предостережение.
Ирина Верещук на словах президента о доверии и поддержке не смогла сдержать слез.
Кроме того, она уже пригласила действующего мэра столицы Виталия Кличко на дебаты.
Председатель фракции "слуг" в парламенте Давид Арахамия отметил: был за Ирину Верещук с самого начала. Он также выразил уверенность, что именно она сможет победить основного оппонента "Слуг народа" – Виталия Кличко. Правда, в его аргументе можно отметить ноту сексизма.
Точно знаю, что женщина-кандидат победит известного спортсмена. Почему? Потому что на ринг они не выйдут, физическая сила не может быть применена, а интеллектуальная сила – мы гораздо увереннее в ней, чем оппонент,
– отметил Арахамия.
Как проголосовали "слуги народа":
- Ирина Верещук – 87 голосов;
- Александр Дубинский – 41 голос;
- Николай Тищенко – 30 голосов;
- Дмитрий Гурин – 15 голосов;
- Александр Качура – 3 голоса.
Оценка состояла из трех баллов:
- Первый бал – голосовала фракция: мнение о работе депутата
- Второй балл – текущая социология
- Третий – балл президента Украины
Глава государства со своей стороны отметил, что голосование партийцев и социология были в пользу Ирины Верещук. Поэтому Зеленский уже ничего не решал, а просто поддержал решение партии. Он с облегчением и иронией сказал, что в этой ситуации уже ничего не решал.
Что известно об Ирине Верещук
- Нардеп когда была мэром города Рава-Русская, что на Львовщине.
- Ранее уже заявляла, что может участвовать в выборах мэра Киева.
- Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что кандидатом на пост мэра Киева от "слуг" может стать женщина. Однако имени не стал разглашать.