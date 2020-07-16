Партия "Слуга народа" провела праймериз среди 5 кандидатов на должность мэра Киева. В конце концов по трем критериям победу одержала Ирина Верещук. Свою поддержку Верещук в будущей избирательной гонке уже выразил Владимир Зеленский.

После заседания президент Александр Корниенко, Давид Арахамия и победительница праймериз Ирина Верещук прокомментировали ход голосования, пишет 24 канал.

Важно Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом в мэры Киева

Я действительно от себя симпатизирую этому выбору, симпатизирую Ирине Верещук. Она будет лучшим, самым умным, самым симпатичным кандидатом в мэры Киева,

– отметил Зеленский.

После этого высказывания глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предостерег президента от сексизма. Однако Зеленский отшутился, что это не секс и поблагодарил за предостережение.

Ирина Верещук на словах президента о доверии и поддержке не смогла сдержать слез.

Кроме того, она уже пригласила действующего мэра столицы Виталия Кличко на дебаты.

Председатель фракции "слуг" в парламенте Давид Арахамия отметил: был за Ирину Верещук с самого начала. Он также выразил уверенность, что именно она сможет победить основного оппонента "Слуг народа" – Виталия Кличко. Правда, в его аргументе можно отметить ноту сексизма.

Точно знаю, что женщина-кандидат победит известного спортсмена. Почему? Потому что на ринг они не выйдут, физическая сила не может быть применена, а интеллектуальная сила – мы гораздо увереннее в ней, чем оппонент,

– отметил Арахамия.

Как проголосовали "слуги народа":

Ирина Верещук – 87 голосов;

Александр Дубинский – 41 голос;

Николай Тищенко – 30 голосов;

Дмитрий Гурин – 15 голосов;

Александр Качура – 3 голоса.

Оценка состояла из трех баллов:

Первый бал – голосовала фракция: мнение о работе депутата



Второй балл – текущая социология



Третий – балл президента Украины

Глава государства со своей стороны отметил, что голосование партийцев и социология были в пользу Ирины Верещук. Поэтому Зеленский уже ничего не решал, а просто поддержал решение партии. Он с облегчением и иронией сказал, что в этой ситуации уже ничего не решал.

Что известно об Ирине Верещук