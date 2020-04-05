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      Будет много смертей, – Трамп вводит войска в Нью-Йорк для борьбы с COVID-19

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      Трамп обещает помощь военных каждому штату / Коллаж 24 канала

      Большое количество смертей ожидают в США на следующей неделе – такой прогноз озвучил президент страны Дональд Трамп. В Нью-Йорк, где ситуация с распространением коронавируса худшая, введут войска, туда же пригласят дополнительных медиков и медсестер. Такую же помощь власти готовы предоставить всем штатам.

      Об этом Трамп рассказал на брифинге в ночь на 5 апреля. Видео выступления американского президента опубликовали в официальном твиттере Белого дома. 

      Обратите внимание Антирекорд в мире: за сутки в США от коронавируса умерло 1480 человек

      Армейцев в Нью-Йорк пока зайдет немного – всего тысяча. Они должны помогать местной власти во всем, в чем будет необходимо в процессе борьбы с распространением коронавируса и последствиями эпидемии. 

      Важно, что среди военнослужащих обязательно будет много военных медиков и медсестер.

      Это, пожалуй, будет самая сложная неделя – между этой и следующей. И будет очень много смертей, к сожалению,
      – признал Трамп.

      В Украине, к слову, как говорят представители власти, пик заболеваемости следует ожидать 14 – 15 апреля. 

      О введении военных в Нью-Йорк: Трамп не ответил журналистам конкретно на вопрос, что именно они будут делать в городе. Сказал лишь, что "они идут на войну, в бой, к которому их никогда на самом деле не тренировали".

      В штате Нью-Йорк, добавим, зарегистрировали более 113 тысяч инфицированных коронавирусом. Население штата - примерно 20 миллионов человек.

      Коронавирус в США: коротко

      • Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США. Так и произошло – по состоянию на 5 апреля в США зарегистрировали более четверти всех случаев, выявленных в мире: 307 тысяч с почти 1 миллиона 200 тысяч.
      • С 13 марта Соединенные Штаты остановили в месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой. Тогда же Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране.
      • Правительство США раздаст каждой семье по 3000 долларов из-за коронавируса. В целом "антикоронавирусный" бюджет страны, подписанный Трампом, составляет более 2 триллионов долларов.

      коронавирус
      Как защититься от инфицирования / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Дональд Трамп Новости США
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