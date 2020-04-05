Будет много смертей, – Трамп вводит войска в Нью-Йорк для борьбы с COVID-19

Большое количество смертей ожидают в США на следующей неделе – такой прогноз озвучил президент страны Дональд Трамп. В Нью-Йорк, где ситуация с распространением коронавируса худшая, введут войска, туда же пригласят дополнительных медиков и медсестер. Такую же помощь власти готовы предоставить всем штатам.

Об этом Трамп рассказал на брифинге в ночь на 5 апреля. Видео выступления американского президента опубликовали в официальном твиттере Белого дома.

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Армейцев в Нью-Йорк пока зайдет немного – всего тысяча. Они должны помогать местной власти во всем, в чем будет необходимо в процессе борьбы с распространением коронавируса и последствиями эпидемии.

Важно, что среди военнослужащих обязательно будет много военных медиков и медсестер.

Это, пожалуй, будет самая сложная неделя – между этой и следующей. И будет очень много смертей, к сожалению,

– признал Трамп.

В Украине, к слову, как говорят представители власти, пик заболеваемости следует ожидать 14 – 15 апреля.

О введении военных в Нью-Йорк: Трамп не ответил журналистам конкретно на вопрос, что именно они будут делать в городе. Сказал лишь, что " они идут на войну, в бой, к которому их никогда на самом деле не тренировали ".

В штате Нью-Йорк, добавим, зарегистрировали более 113 тысяч инфицированных коронавирусом. Население штата - примерно 20 миллионов человек.

Коронавирус в США: коротко

Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США. Так и произошло – по состоянию на 5 апреля в США зарегистрировали более четверти всех случаев, выявленных в мире: 307 тысяч с почти 1 миллиона 200 тысяч.

С 13 марта Соединенные Штаты остановили в месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой. Тогда же Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране.

Правительство США раздаст каждой семье по 3000 долларов из-за коронавируса. В целом "антикоронавирусный" бюджет страны, подписанный Трампом, составляет более 2 триллионов долларов.