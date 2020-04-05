Будет много смертей, – Трамп вводит войска в Нью-Йорк для борьбы с COVID-19
Большое количество смертей ожидают в США на следующей неделе – такой прогноз озвучил президент страны Дональд Трамп. В Нью-Йорк, где ситуация с распространением коронавируса худшая, введут войска, туда же пригласят дополнительных медиков и медсестер. Такую же помощь власти готовы предоставить всем штатам.
Об этом Трамп рассказал на брифинге в ночь на 5 апреля. Видео выступления американского президента опубликовали в официальном твиттере Белого дома.
Обратите внимание Антирекорд в мире: за сутки в США от коронавируса умерло 1480 человек
Армейцев в Нью-Йорк пока зайдет немного – всего тысяча. Они должны помогать местной власти во всем, в чем будет необходимо в процессе борьбы с распространением коронавируса и последствиями эпидемии.
Важно, что среди военнослужащих обязательно будет много военных медиков и медсестер.
Это, пожалуй, будет самая сложная неделя – между этой и следующей. И будет очень много смертей, к сожалению,
– признал Трамп.
В Украине, к слову, как говорят представители власти, пик заболеваемости следует ожидать 14 – 15 апреля.
О введении военных в Нью-Йорк: Трамп не ответил журналистам конкретно на вопрос, что именно они будут делать в городе. Сказал лишь, что "они идут на войну, в бой, к которому их никогда на самом деле не тренировали".
В штате Нью-Йорк, добавим, зарегистрировали более 113 тысяч инфицированных коронавирусом. Население штата - примерно 20 миллионов человек.
Коронавирус в США: коротко
- Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США. Так и произошло – по состоянию на 5 апреля в США зарегистрировали более четверти всех случаев, выявленных в мире: 307 тысяч с почти 1 миллиона 200 тысяч.
- С 13 марта Соединенные Штаты остановили в месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой. Тогда же Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране.
- Правительство США раздаст каждой семье по 3000 долларов из-за коронавируса. В целом "антикоронавирусный" бюджет страны, подписанный Трампом, составляет более 2 триллионов долларов.
Читайте также
-
"Большая стройка" не останавливается, несмотря на карантин, – Криклий4 апреля , 20:33
-
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть водителя скорой из-за COVID-19. Бизнес и карантин4 апреля , 21:56
-
Под Москвой из-за взрыва газа обвалился подъезд дома: есть погибшие – видео4 апреля , 23:22
-
Экс-министр Уманский хотел запустить террор с массовыми налоговыми проверками, – юрист4 апреля , 20:28
-
Как мировые бренды используют креатив для борьбы с коронавирусом4 апреля , 21:22
-
Более миллиона случаев COVID-19 в мире: реальна ли эта цифра4 апреля , 23:47