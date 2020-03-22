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      Будет трудно, но выбора нет: Шмигаль предупредил об экономических последствиях коронавируса

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      В Кабинете Министров Украины разрабатывают стратегию борьбы с экономическими последствиями от коронавируса. Украина формирует стабализационный фонд для того, чтобы поддержать бизнес, людей и органы местного самоуправления.

      В своем обращении к гражданам, Шмыгаль признал, что украинцами придется отказаться от многих привычных вещей.

      Актуально Шмигаль обратился к украинцам: главные тезисы

      Сегодня уже встал вопрос, как Украина будет жить после вируса. Правительство понимает, что не может, не имеет права не думать о экономических последствиях. Но мы знаем, куда двигаться. Мы уверены, что все будет хорошо,
      – заверил премьер-министр.

      Также правительство совместно с учеными, экспертами, представителями бизнеса, разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса.

      Власть уже приняла ряд решений в поддержку бизнеса:

      • Отменен единый социальный взнос для физических лиц предпринимателей (ФЛП).
      • Отменен налог на недвижимость, на землю.
      • Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения Covid-19.
      • Кабмин договариваемся с МВФ, средства которого могут существенно поддержать украинскую экономику.
      • Разрабатывается программа действий правительства, в которой будут прописаны пути поддержки бизнеса.
      • Один из правительственных приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу.

      Смотрите полное видеообращение Дениса Шмыгаля:

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Бизнес Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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