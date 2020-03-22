Будет трудно, но выбора нет: Шмигаль предупредил об экономических последствиях коронавируса

В Кабинете Министров Украины разрабатывают стратегию борьбы с экономическими последствиями от коронавируса. Украина формирует стабализационный фонд для того, чтобы поддержать бизнес, людей и органы местного самоуправления.

В своем обращении к гражданам, Шмыгаль признал, что украинцами придется отказаться от многих привычных вещей.

Актуально Шмигаль обратился к украинцам: главные тезисы

Сегодня уже встал вопрос, как Украина будет жить после вируса. Правительство понимает, что не может, не имеет права не думать о экономических последствиях. Но мы знаем, куда двигаться. Мы уверены, что все будет хорошо,

– заверил премьер-министр.

Также правительство совместно с учеными, экспертами, представителями бизнеса, разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса.

Власть уже приняла ряд решений в поддержку бизнеса:

Отменен единый социальный взнос для физических лиц предпринимателей (ФЛП).

Отменен налог на недвижимость, на землю.

Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения Covid-19.

Кабмин договариваемся с МВФ, средства которого могут существенно поддержать украинскую экономику.

Разрабатывается программа действий правительства, в которой будут прописаны пути поддержки бизнеса.

Один из правительственных приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу.

Смотрите полное видеообращение Дениса Шмыгаля: