"Быть воином – жить вечно": как в Киеве вспоминали героев Небесной Сотни

С 18 по 21 февраля украинцы чтят память героев Небесной Сотни, убитых на Евромайдане в эти дни шесть лет назад. В этом году в Киеве ряд мероприятий стартовал с панихиды и Шествия памяти вечером 18 февраля. Сайт 24 канала присоединился к событиям – рассказываем, как это было.

На часах – около 19. Во дворе Михайловского собора собирается много людей, как для обычного вечера вторника. Многие – в военной форме и с флагами Украины. В их руках – цветы и лампадки. Внутри собора протиснуться совсем сложно. Часть иконостаса закрывает плакат с лицом Иисуса, вокруг которого – портреты героев Небесной Сотни, внизу – цитата из Библии: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".

Следующие 45 минут здесь будет молебен по погибшим на Евромайдане шесть лет назад. А пока люди перешептываются между собой, рассматривая черно-белые лица на баннере, зажигают свечи и удивляются количеству неравнодушных рядом.



В феврале 2014-го в Михайловском был полевой госпиталь / 24 канал

"Кому нужны лампадки, подходите, пожалуйста", – Антонина, работница Музея Революции Достоинства, раздает всем желающим стеклянные фиолетовые светильники на выходе из собора. Пока мы разговариваем об инициативе музея, один за другим подходят участники Шествия памяти и уже через несколько минут свечей почти не остается.

Панихида завершилась, поэтому все готовятся колонной отправляться по заранее объявленному маршруту: звонят родным, которые на молебен не успели и ждут на площади, взрослые объясняют детям, что происходит и для чего людям зажженные лампадки.



Каждый желающий может бесплатно взять лампадку / 24 канал

Вся суета на Михайловской площади проходит под звуки бандуры. Музыкант аккомпанирует себе на инструменте, поет пронзительную народную песню с христианскими мотивами и часто повторяющимися словами о жизни по ту сторону: "Мимо раю душа йшла, та у рай не зайшла". Музыку разбавляют периодические призывы разбирать лампадки и поджечь свечи в них – уже инициатива другого участника Шествия, который держит наготове зажигалку.



Бандурист на Михайловской площади / 24 канал

Около 20 колонна отправляется в сторону Европейской площади и улице Грушевского, где в январе 2014-го убили первых евромайдановцев – Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Время от времени люди скандируют знакомые всем с Революции Достоинства лозунги: "Слава Украине – Героям слава", "Слава нации – смерть врагам", "Украина – превыше всего!".

Однако, несмотря на печальную годовщину, все же чаще звучат выкрики "Быть воином – жить вечно", "Герои не умирают!" и "Героям Небесной Сотни трижды – слава, слава, слава!".

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Несколько участников шествия, среди которых, в частности, родные героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства, между собой обсуждают события тех дней шесть лет назад. Для многих это – возможность встретить тех, с кем свела их судьба во время Евромайдана и вспомнить, как это было.

Другие, в основном, обсуждают изменения в стране: земельную реформу, решения Владимира Зеленского и его команды, а также – сравнивают нынешнее и предыдущее правительства.



Колонна спускается до Европейской площади / 24 канал

Первая остановка – возле памятного знака Михаилу Жизневскому на улице Грушевского. Рядом с портретом героя люди ставят лампадки и цветы. Несколько человек низко поклоняются и шепчут "спасибо".

Одна женщина, Татьяна Домашенко, здесь оставляет буклет с краткими биографиями героев Небесной Сотни и собственными стихами, посвященными им. Рассказывает: это – часть большой книги, автором которой она является. Также женщина уверена: именно с ее стихотворения в 2014-м возникло название "Небесная Сотня".

"21 февраля 2014 года, когда несли под "Плине кача" эти гробы, я там была, на Майдане. И смотрю – поднялась стая голубей в небо. Говорю: "Люди добрые, это же – небесная сотня!". Тогда и стихотворение написала", – говорит Татьяна, теребя в руках веточку калины.

Вспоминает женщина, что и за все дни пребывания на Евромайдане время от времени пересекалась с теми, кому впоследствии посвятила свое творение:

Разве кто знал, что это будут герои Небесной Сотни? Вот Яков Зайко. Когда 18 февраля я была на Майдане с иконой, он все время подходил к той иконе, молился. Такой седой человек. В тот день его убили.



Михаил Жизневский стал одной из первых жертв расстрелов / 24 канал

"Шесть лет как в калейдоскопе – все крутилось-вертелось", – делится впечатлениями о текучести времени одна из участниц шествия. Женщина признает: все же за этот период "изменились и мы, и страна наша". Здесь кто-то заводит гимн Украины и наш разговор заканчивается. Автомобили, проезжающие мимо колонны, сигналят в унисон.



Во время Шествия раздаются лозунги времен Майдана и государственный гимн / 24 канал

Студент-историк Андрей несет букет белых хризантем.

"Я пришел сюда, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни. Считаю, что они сделали значительный вклад в историю нашего государства. Они смогли показать и доказать, что мы – достойная нация, а не только точка на карте мира сего", – объясняет он свое участие в Шествии.

Колонну сопровождает несколько полицейских автомобилей, впереди – медики. Всего за порядком следят около полсотни правоохранителей.



За порядком во время Шествия следит полиция / 24 канал

Еще одна участница Шествия, Елена, с коллегой присоединилась к колонне после работы:

Мы были все время на Майдане во время Революции Достоинства. С самого начала и до конца. Один раз не были – как раз 18 февраля – мама пришла с работы пораньше, увидела по телевизору, что там такое делается, и просто не отпустила. Сегодня пришли, чтобы вспомнить тех героев, которые отдали свою жизнь за лучшее будущее нашей страны.

Многие одеты в военную форму. Среди них – Тарас, который в 2015 году ушел добровольцем в ВСУ. На довольно банальный для таких событий вопрос отвечает с улыбкой:

Я идейный. Я и в 2014 году здесь был. Правда, не на баррикадах, помогал ребятам – продукты, сигареты, все это. И 18 февраля помню. Когда был штурм, я был вон там у Дома профсоюзов (показывает рукой в ​​сторону Майдана – 24). Тогда еще метро перекрыли, поэтому пришлось пешком три станции идти. А куда деваться было? Помогали и таксисты тогда, и автобусы возили бесплатно людей на Майдан. Вся Украина поднималась.

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Монумент Героям Небесной Сотни – финальная точка Шествия. Сюда колонна доходит в 21, как и было запланировано. Люди по очереди кладут цветы и зажженные лампадки у портретов на граните. Кто-то молча крестится, кто-то становится на колени и не сдерживает слез. Слышно негромкие "спасибо" и "извините".



Монумент Героев Небесной Сотни / 24 канал

Среди прочего замечаю детский рисунок: синяя и желтая ладошки, между которыми – сердце и подпись "Я помню". Его автор – семилетний Илья "Морпех". "Это – мой позывной", – деловито объясняет мальчик и рассказывает, что на самом деле рисунков он принес несколько.

Илью привела на Шествие бабушка Наталья. Он, как оказалось, является самым молодым волонтером Украины (и даже был награжден медалью "За несокрушимость духа" ОО "Медики Майдана").

"С трех лет со мной волонтерит. В госпитале был помощником бойцов. Кто не хотел есть – кормил их с ложечки. Вместе ездили на позиции военных, возили помощь, но сейчас только в Киеве – школа", – рассказывает женщина.

На предложение сделать фото мальчик сразу соглашается: "Но только с бабушкой!".



Семилетний Илья принес к монументу несколько рисунков / 24 канал

Это – не единственный разговор в этот вечер, который можно назвать положительным. Смотря на маленького "Морпеха", хочется верить в лучшее. Тогда как другие диалоги побуждают к размышлению:

Пока виновные не наказаны, история будет повторяться. Вот сегодня (18 февраля – 24) под Золотым обстрел был... Потому что не доведены дела до конца. Донбасс должен вернуться, ну и Крым – несомненно. Когда это произойдет – тогда и поговорим о том, что не предали мы наших Героев.

Люди еще долго не расходятся с аллеи Героев Небесной Сотни. Знакомят своих родных с боевыми побратимами, несколько раз поют гимн и вспоминают события, которые происходили "будто вчера". На самом деле – целых шесть лет назад.

Как происходило чествование Героев Небесной Сотни / 24 канал