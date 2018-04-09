Целая семья погибла в результате страшного ДТП на Харьковщине

Утром 9 апреля в Харьковской области на автодороге Чугуев – Меловое произошло смертельное столкновение автомобилей Hyundai Tucson и Daewoo Lanos, в результате чего погибла целая семья из города Купянск, а пассажиров другого автомобиля госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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По предварительной информации, водитель транспортного средства Hyundai Tucson допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате дорожно-транспортного происшествия в легковике погибла семья из города Купянск (36-летний водитель, его 37-летняя жена и двое детей: 10-летняя девочка и мальчик 12 лет). Водитель другой машины и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, были госпитализированы,

– рассказывают правоохранители.

На месте работала следственно-оперативная группа и эксперты. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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