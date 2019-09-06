Почему украинский картофель дороже белорусского

В Украине выращивают примерно 18 миллионов тонн картофеля в год. Физически мы потребляем 6 миллионов тонн, еще 6 идет на посевной материал и корм для скота и 6 свагниет. Что влияет на цену картофеля и почему большая часть урожая выбрасывается – журналистка 24 канала узнавала у экспертов.

Остановить цены

Картофель – едва ли не самый любимый овощ многих украинцев. В прошлые годы он стоил недорого. А сегодня, даже в сезон сбора урожая, цифры на ценниках неприятно поражают.

Важно: Почему хлеб дорожает, несмотря на рекордный урожай зерновых

Эксперты объясняют: если бы мы потребляли только отечественную картошку, то она бы стоила еще дороже.

Когда наша картошка дешевле польской и белорусской, ее экспортируют в эти страны. Если же у нас она стоит больше – более дешевый овощ везут сюда. Сегодня цены на нее были бы значительно выше, если бы на рынок не приехала картошка из Беларуси. Она остановила рост цен,

– считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.



В этом году цены на овощи неприятно удивляют / Фото 24 канал

Сейчас в Беларуси картофель стоит на 40% меньше украинского. Начиная с конца июля белорусская картошка активно поехала к нам, и это в определенной степени остановило рост цен в Украине. Если бы мы ее не импортировали, то, видимо, ее стоимость прыгнула бы до 25-30 гривен за кило. В Польше в период урожая (сентябрь-октябрь), цена на картофель тоже ниже, чем в Украине. В то же время, у поляков, в отличие от нас, уровень порчи урожая значительно меньше.

Сегодняшняя цена на украинский картофель на 70% выше прошлогодней. В прошлом году в этот период картофель стоил 8-8,50 гривен за килограмм, сегодня же его цена колеблется в пределах 15 гривен и выше, в зависимости от сорта и величины.

Прогноз урожайности: Июньская жара и июльский холод: как погода повлияет на цену овощей

По мнению Олега Пендзина, в этом году в Украине есть проблемы с картофелем. Прежде всего, они связаны с чрезмерным количеством дождей в июле: много урожая замокло, особенно на западе Украины. Поэтому цена на картофель достаточно серьезно увеличилась. Способствуют росту цен на овощи и наши соседи.

В Украине цена на картофель высоковата из-за уменьшения предложения. Поэтому компании начали искать замену за рубежом. Это нормальная практика,

– рассказывает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Не только вырастить, но и сохранить

Сейчас ситуация с картофелем уникальная для Украины – и не только в плане цены. Именно этот овощ разрушает устоявшиеся тенденции последних лет. Сейчас отмирает существующая система производства, согласно которой 95% картофеля, который мы потребляем, производится в частном секторе. Обычно бабушки и дедушки выращивают его для себя, а остаток продают.



На днях картофель должен подешеветь / Фото 24 канала

Правда, последние несколько лет уменьшается количество людей, которые выращивают овощи для себя: старшие не могут, а молодежь не хочет. Подтверждает этот факт и статистика. Согласно ей, с каждым годом уменьшаются доходы, полученные гражданами от собственного домохозяйства. За 2018 год такие доходы снизились на 20%. Это существенно. В 2019 году эта тенденция будет продолжаться, и все большее количество картофеля будут производить фермеры. По мнению Олега Пендзина, это хорошо. Ведь картофель нужно не только выращивать, но и правильно хранить.

Кстати: Как равильно заготовить овощи и фрукты

В Украине большинство урожая хранят в погребах и подвалах, где не очень хорошие условия. Особенно, когда речь идет о картофеле, который собран после дождей, и который в таких условиях не может высохнуть, поэтому и гниет. А портится в Украине достаточно много картошки – в среднем 6 миллионов тонн в год. Зато в той же Польше в хранилищах есть проветривание, поэтому даже собранный в мокрую погоду овощ хорошо сохраняется.

Проанализировав стоимость картофеля в европейских супермаркетах, видим, что разница между летней и зимней ценой практически на весь борщевой набор будет отличаться максимум на 3-4%. Об отечественных овощах такого сказать нельзя,

– добавляет Олег Пендзин.

В Украине наибольшую разницу между летней и зимней ценой продемонстрировал лук. Он показал отличие в стоимости в 250%. Тогда как максимальная разница в цене картофеля достигала 140%.

Почему лук побил все рекорды в росте цен, смотрите здесь:

В ожидании ценопада

Чтобы избежать сезонных ценовых колебаний, большинство украинцев пытаются осенью закупить дешевую картошку на всю зиму. Возникает вопрос – когда именно это выгоднее всего делать.

На этой или на следующей неделе картофель максимально подешевеет, но вряд ли больше чем на гривну. Со временем стоимость овоща постепенно начнет расти. Если мы его и дальше будем импортировать, то цена будет достаточно низкой, а вот свекла и морковь будут дорожать,

– отмечает Алексей Дорошенко.

По мнению Олега Пендзина, далее цена на картофель будет снижаться: начинается активный сбор урожая, который продлится до середины сентября. В этот период цена на картофель упадет до 11-12 гривен за килограмм. Речь идет об оптовых закупках, когда люди продают свой урожай возле дома. Часто самые дешевые овощи продают вдоль трасс, когда покупатель самостоятельно вывозит из поместья.

Актуально: Евросоюз отказался от импорта украинских фруктов и овощей

Сколько будет стоить овощ весной – вопрос. На его цену весной влияет, сколько картофеля сохранится до весны. Пока мы будем ориентироваться на домохозяйства населения, до тех пор и будут такие огромные ценовые качели.