19:29
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Центр Киева на 2 месяца перекроют: когда и где ограничат движение

      36 Читати новину українською
      Иллюстративное фото / fakty.com.ua

      Подготовка к проведению новогодних праздников в центре Киева начнется 25 ноября. В связи с этим центр столицы перекроют на 2 месяца, а движение транспорта ограничат.

      В распоряжении КГГА №1769 говорится, что с 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 будет ограничено движение транспорта вдоль правой полосы Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади.

      К теме: На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця назначила дополнительные поезда

      Когда и где будет запрещено движение транспорта:

      – с 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 года запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади);

      – 19 декабря с 17:00 до 19:00 – вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской).

      Кроме этого, запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

      • 19 декабря с 16:00 до 22:00;
      • 24 декабря с 16:00 до 22:00;
      • с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года;
      • 1 января 2020 года с 14:00 до 22:00;
      • 7 января 2020 года с 12:00 до 17:00.

      Как и когда в Киеве будут праздновать новогодние праздники?

      Официальное празднование новогодних праздников в Киеве начнется 14 декабря и продлится до 19 января 2020 года.

      Интересно: Сколько Киев потратит на празднование Нового года

      Главную елку на Софийской площади планируют открыть в 19:00 19 декабря, а тематикой празднования сделают рождественскую историю о Щелкунчике.

      За два часа до открытия главной елки столицы пройдет рождественский парад от Национальной оперы до Софийской площади. Дерево украсят 750 игрушками в виде конфет и 4 километрами гирлянд.

      Больше здесь: Новый год 2020: какой будет главная елка Украины и празднование в Киеве – фото

      Каким было первое шоу Victoria's Secret: необычные фото
      сегодня
      1549
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт КГГА Новогодние праздники
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ 5 нардепов, которые досрочно сложили мандат: кто и почему отказался от полномочий
      сегодня , 19:01 Топ 5 нардепов, которые досрочно сложили мандат: кто и почему отказался от полномочий
      Інна Жолобович 136
      Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      сегодня , 17:30 Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      Сергій Лещенко 141
      Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      сегодня , 17:00 Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      Ель Мюрид 3466
      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      сегодня , 15:00 Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      Блог Соцмережі 817
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сегодня , 14:05 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 546
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук