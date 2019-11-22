Центр Киева на 2 месяца перекроют: когда и где ограничат движение

Подготовка к проведению новогодних праздников в центре Киева начнется 25 ноября. В связи с этим центр столицы перекроют на 2 месяца, а движение транспорта ограничат.

В распоряжении КГГА №1769 говорится, что с 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 будет ограничено движение транспорта вдоль правой полосы Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади.

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Когда и где будет запрещено движение транспорта:

– с 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 года запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади);

– 19 декабря с 17:00 до 19:00 – вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской).

Кроме этого, запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

19 декабря с 16:00 до 22:00;

24 декабря с 16:00 до 22:00;

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года;

1 января 2020 года с 14:00 до 22:00;

7 января 2020 года с 12:00 до 17:00.

Как и когда в Киеве будут праздновать новогодние праздники?

Официальное празднование новогодних праздников в Киеве начнется 14 декабря и продлится до 19 января 2020 года.

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Главную елку на Софийской площади планируют открыть в 19:00 19 декабря, а тематикой празднования сделают рождественскую историю о Щелкунчике.

За два часа до открытия главной елки столицы пройдет рождественский парад от Национальной оперы до Софийской площади. Дерево украсят 750 игрушками в виде конфет и 4 километрами гирлянд.

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