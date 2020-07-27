За период с июля 2019 года и до июля 2020-го цена на электроэнергию в Украине снизилась. Правда, в Украине за электроэнергию сегодня платят больше, чем в других странах Европы. Только в Польше цены находятся на украинском уровне.

Цена за электроэнергию в Украине и Европе

Об этом рассказал глава Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Его слова прозвучали на пресс-конференции, посвященной итогам года работы комитета, передает 24 канал.

Кстати В Украине уменьшили "зеленый" тариф для солнечных электростанций

Герус подчеркнул, что цена в Украине на электроэнергию в июле 2019 года была выше, чем сейчас. Правда, сегодня украинцы все равно платят больше, чем жители других восточно-европейских стран.

Речь идет о таких странах, как Словакия, Венгрия, Румыния. В Польше же цена на электроэнергию в последнее время поднялась, и сегодня она находится примерно на украинском уровне,

– отметил парламентарий.

Глава энергетического комитета отметил, что какие-то экстраординарные события с точки зрения ценовых колебаний на украинском рынке сегодня не происходят.



Динамика цены на электроэнергию в Украине за июль 2019-го – июль 2020 года / Данные оператора рынка электроэнергии в Украине

Цена на электроэнергию в июне

По словам Геруса, за это время цена в Объединенной энергетической системе (ОЭС) и в Бурштынском энергоострове была выше, чем в большинстве стран Европы. Исключение составляет Польша, где цена была уже достаточно высокой.

40-50 евро – это цены в Украине, а в Европе мы видим цены в среднем в 25-40 евро держались в июне. Это мы говорим о цене за сутки наперед,

– констатировал Герус.

Советуем ознакомиться Как вырастут тарифы на электроэнергию в Украине: три сценария



Средние цены на электроэнергию в Украине и Европе в июне 2020 года / Данные оператора рынка электроэнергии в Украине ​