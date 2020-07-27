Цены на электроэнергию в Украине упали: но все равно остаются самыми высокими в Европе
За период с июля 2019 года и до июля 2020-го цена на электроэнергию в Украине снизилась. Правда, в Украине за электроэнергию сегодня платят больше, чем в других странах Европы. Только в Польше цены находятся на украинском уровне.
Цена за электроэнергию в Украине и Европе
Об этом рассказал глава Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Его слова прозвучали на пресс-конференции, посвященной итогам года работы комитета, передает 24 канал.
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Герус подчеркнул, что цена в Украине на электроэнергию в июле 2019 года была выше, чем сейчас. Правда, сегодня украинцы все равно платят больше, чем жители других восточно-европейских стран.
Речь идет о таких странах, как Словакия, Венгрия, Румыния. В Польше же цена на электроэнергию в последнее время поднялась, и сегодня она находится примерно на украинском уровне,
– отметил парламентарий.
Глава энергетического комитета отметил, что какие-то экстраординарные события с точки зрения ценовых колебаний на украинском рынке сегодня не происходят.
Динамика цены на электроэнергию в Украине за июль 2019-го – июль 2020 года / Данные оператора рынка электроэнергии в Украине
Цена на электроэнергию в июне
По словам Геруса, за это время цена в Объединенной энергетической системе (ОЭС) и в Бурштынском энергоострове была выше, чем в большинстве стран Европы. Исключение составляет Польша, где цена была уже достаточно высокой.
40-50 евро – это цены в Украине, а в Европе мы видим цены в среднем в 25-40 евро держались в июне. Это мы говорим о цене за сутки наперед,
– констатировал Герус.
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Средние цены на электроэнергию в Украине и Европе в июне 2020 года / Данные оператора рынка электроэнергии в Украине
Что такое ОЭС и Бурштынский энергетический остров?Объединенная энергетическая система (ОЭС), объединяет 8 региональных электроэнергетических систем – Днепровскую, Донбасскую, Западную, Крымскую, Южную, Юго-Западную, Северную и Центральную. Они связаны между собой системообразующими и межгосударственными высоковольтными линиями электропередач.
Бурштынский энергоостров (иногда Бурштынский остров) – условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Бурштынский энергоостров, в отличие от остальных электросетей Украины, подключен к электросетям стран ЕС и позволяет экспортировать украинскую электроэнергию за границу.