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Как и когда вырастут цены на бензин в Украине: прогноз специалиста

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Цены на топливо скоро изменятся
Цены на топливо скоро изменятся / УНІАН

Санкции США против Ирана пока еще не выписаны и не приняты, хотя и очень вероятные. И сейчас наблюдается спекулятивный рост цен на нефть на фоне первых сигналов о санкционной угрозе, которыми пытаются воспользоваться поставщики сырой нефти и, прежде всего, трейдеры.

Об этом в комментарии сайту "24" рассказал исполнительный директор, старший исследователь Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Андрей Чубик.

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После резкого роста можно ожидать определенную стабилизацию цены, однако несмотря на существование договоренности ОПЕК+ пока не просматриваются возможности быстрого заполнения возможного вакуума от иранской нефти, отметил эксперт.

Текущий восходящий тренд цены на нефть может повлиять на стоимость нефтепродуктов в Украине уже в июне, поскольку большая часть оптовых поставок идут по месячным контрактам с соответствующими ценовыми уточнениями. Для июня характерно некоторое падение спроса, особенно со стороны сельхозпроизводителей, поэтому частично рост может быть сглажен,
– пояснил Чубик.

Общая тенденция, по информации специалиста, сохраняется, в частности, из-за усиления угроз безопасности. Есть определенные надежды, что в ближайший период начнутся консультации между отдельными государствами ЕС, США и Ираном для решения проблемы, первые шаги в этом направлении уже начали делать ФРГ и Франция. Однако в значительной степени все будет зависеть от позиции Ирана и его готовности к компромиссам, поскольку теперь особенно США будут очень придирчиво оценивать каждый их шаг.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести наивысший уровень санкций против Ирана. Позже стало известно, что США готовят новый пакет санкций против Ирана. Из-за чего цена на горючее в Украине может вырасти до 20%.

Ядерное соглашение с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в июле 2015-го года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу, в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна быть вывезена.

Теги: Новости Украины Новости политики Цены нефть
Источник: 24 Канал
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