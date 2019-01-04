Цены на жилье в новостройках Одессы: как они изменились в декабре 2018
Чем выделялась ситуация на первичном рынке недвижимости Одессы в конце 2018-го и какие тенденции наблюдались на нем в течение года.
Аналитики портала недвижимости ЛУН.ua подсчитали, как изменились цены на квадратные метры в более сотни жилых комплексах Одессы в декабре 2018 года.
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Так, средняя цена метра квадратного в новостройках на берегу Черного моря в последний месяц года по сравнению с ноябрем 2018 никаких изменений не претерпела – два месяца подряд она держится на отметке 19 тысяч гривен за квадрат.
В то же время минимальная цена в одесских новостройках подскочила на полтысячи гривен за квадрат. По сравнению с ноябрем, в декабре она поднялась до 13 400 гривен за метр квадратный.
Средняя и минимальная цена в гривне на недвижимость в новостройках Одессы в декабре 2018
В то же время из-за колебаний валютного курса средняя цена м² в долларах в новостройках Одессы в последний месяц 2018 поднялась до 690 долларов за метр квадратный.
Средняя и минимальная цена в долларах в новостройках Одессы в декабре 2018
В центральном Приморском районе Одессы в декабре 2018 за квадратный метр жилья класса элит просили в среднем 28 100 гривен.
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Зато в более отдаленном от центра Суворовском районе города квартиру в новостройке эконом-класса можно было приобрести, заплатив почти вдвое меньше – в среднем 14 900 гривен за метр квадратный.
Чуть больше придется выложить за квартиру в Малиновском и Киевском районах Одессы. Средняя цена метра квадратного в новостройках в декабре здесь составляла 15 600 и 19 600 гривен соответственно.
Средняя цена метра квадратного в новостройках разных районов Одессы
Ранее 24 канал писал, как в декабре 2018-го изменились цены на жилье в новостройках Киева и Львова.
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