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      Цены на жилье в новостройках Одессы: как они изменились в декабре 2018

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      Цены на недвижимость в новостройках Одессы в декабре 2018
      Цены на недвижимость в новостройках Одессы в декабре 2018 / Коллаж 24 канала

      Чем выделялась ситуация на первичном рынке недвижимости Одессы в конце 2018-го и какие тенденции наблюдались на нем в течение года.

      Аналитики портала недвижимости ЛУН.ua подсчитали, как изменились цены на квадратные метры в более сотни жилых комплексах Одессы в декабре 2018 года.

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      Так, средняя цена метра квадратного в новостройках на берегу Черного моря в последний месяц года по сравнению с ноябрем 2018 никаких изменений не претерпела – два месяца подряд она держится на отметке 19 тысяч гривен за квадрат.

      В то же время минимальная цена в одесских новостройках подскочила на полтысячи гривен за квадрат. По сравнению с ноябрем, в декабре она поднялась до 13 400 гривен за метр квадратный.

      ціни на нерухомість новобудови Одеса
      Средняя и минимальная цена в гривне на недвижимость в новостройках Одессы в декабре 2018

      В то же время из-за колебаний валютного курса средняя цена м² в долларах в новостройках Одессы в последний месяц 2018 поднялась до 690 долларов за метр квадратный.ціни нерухомість новобудови Одеса
      Средняя и минимальная цена в долларах в новостройках Одессы в декабре 2018

      В центральном Приморском районе Одессы в декабре 2018 за квадратный метр жилья класса элит просили в среднем 28 100 гривен.

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      Зато в более отдаленном от центра Суворовском районе города квартиру в новостройке эконом-класса можно было приобрести, заплатив почти вдвое меньше – в среднем 14 900 гривен за метр квадратный.

      Чуть больше придется выложить за квартиру в Малиновском и Киевском районах Одессы. Средняя цена метра квадратного в новостройках в декабре здесь составляла 15 600 и 19 600 гривен соответственно.

      ціни нерухомість новобудови райони Одеса
      Средняя цена метра квадратного в новостройках разных районов Одессы

      Ранее 24 канал писал, как в декабре 2018-го изменились цены на жилье в новостройках Киева и Львова.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости Одессы Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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