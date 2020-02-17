Чего ожидать от России во время местных выборов в Украине
Риски влияния России на местные выборы в Украине в 2020 году будут большими по сравнению с президентскими и парламентскими выборами 2019 года.
Украине грозит влияние России больше, чем другим странами. Об этом сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, пишет Укринформ.
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"По оценке Комитета избирателей, риски российского влияния на местные выборы 2020 года будут не меньше, даже больше, по сравнению с предыдущими общенациональными избирательными кампаниями", – пояснил он.
Глава КИУ также отметил, что вмешательство России в выборы в Украине происходит в нескольких направлениях – в частности, информационном.
Сейчас российская медийная машина превращается в фабрику по созданию украинских политических звезд. Мы видим, что некоторые украинские политики являются чрезвычайно популярными в российских медиа,
– рассказал Кошель.
Он также напомнил о поездке в Москву Виктора Медведчука накануне парламентских выборов в Украине в прошлом году, где он встречался с российским премьер-министром и президентом.
"Эта поездка очень широко освещалась российским телевидением, доступ к которому имеет значительное количество граждан Украины, а после кодирования телеканалов этот процент чрезвычайно стремительно вырос", – отметил Кошель.
КИУ также отмечает угрозы фейкового наблюдения за процессом избирательной кампании, работу в социальных сетях, работу ботов, антиукраинских страниц.
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Что нужно знать о местных выборах 2020
- Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. На них будут избираться главы и советы большинства населенных пунктов Украины, а также члены областных советов.
- Участия в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и путем образования ОТО.