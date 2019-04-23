Чем Кремлю грозит победа Зеленского: ответ политолога

О голосовании на Львовщине, реакции России на победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине и ситуации вокруг переименования УПЦ МП в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

О реакции Кремля на победу Зеленского

– Для России победа Зеленского с таким отрывом также стала неожиданностью. В Кремле направляли свои действия на то, чтобы дестабилизировать Украину в избирательный период и разжигать вражду.

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– Зеленский же фактически покрасил карту в один цвет. Поэтому сейчас им приходится переориентироваться. В Кремле не знают, каким ярлыком отмаркировать Зеленского. Рассказывать о том, что он фашист или бандеровец им не получится. Он пришел к власти в оппозиции к Порошенко. А еще имеет колоссальную узнаваемость в РФ со знаком плюс.

Он пришел как антитехнология к нагнетанию страха. Зеленский может записать видео к россиянам и сказать: вот, смотрите, я не фашист, не бандеровец. Это может сработать. Ведь соцсети пока не подвластны Кремлю. Там понимают, что классические пропагандистские клише не будут действовать.

– После Оранжевой Революции в России начали создавать либеральные медиа, которые связаны с "Газпромом" и с российской властью. Так же начали "подсчитывать" часть либеральных политиков, которые бы хотели "съесть" всех остальных реальных лидеров и стать контролируемой оппозицией.

– Вполне вероятно, что сейчас в России создадут контролируемого комика, политического сатирика для того, чтобы его вывести на политическую борьбу. А потом из него сделать хорошего клоуна для Владимира Путина, а не реальную угрозу.

Почему Львовщина голосовала за Порошенко

– Львов может стать определенным символом предохранителя и контроля за Зеленским. Ведь сейчас новоизбранному президенту нужно будет все время доказывать, что он ни в коем случае не пророссийских взглядов.

– Нужно понимать, что разрыв между кандидатами на Львовщине не такой уж и высокий. Этот регион такой же как Ивано-Франковская или Тернопольская. Просто есть 5-6%, которые дали возможность перейти порог в 50% и изменить цвет. Львов – это больше украиноязычный город, где фактически тема языка, армии и Томоса играла знаковую роль.

Результаты президентских выборов

– Вопрос Томоса был не о православии, а о христианстве в стране и его независимости от РФ. Даже мусульмане в Украине поддерживали Томос.

Нельзя недооценивать вклад Мустафы Джемилева. Ведь во многом позиция турецкого лидера Эрдогана зависела от уважения к председателю Меджлиса крымскотатарского народа.

– Львов живет с туризма и является более-менее самодостаточным городом. Поэтому уровень разочарованности во власти там был меньше. Думаю, что Зеленскому стоит обратить внимание не только на Львов, но и на пограничные территории, на Центр и на Западную Украину. Ведь согласно его тезисам, ему нужно объединить страну, соответственно иметь равномерный уровень поддержки во всех областях.

– Зеленскому уже пришлось сказать несколько конкретных вещей. Он сказал, что не будет никаких переговоров с "марионетками". Что есть российско-украинская война, Россия является ее стороной. Он остается сторонником изменения Нормандского формата, но все же не отказывается ни от Нормандского, ни Минского формата.

– Относительно того, что он говорил вынести за скобки вопрос языка. Фактически он сказал: вопросы, которые могут разъединять, ставим пока за скобки, концентрируемся на другом, а к ним вернемся, но потом.

О переименовании УПЦ МП

– Лишь небольшая часть понесла ответственность за свою антиукраинскую деятельность. Между президентскими и парламентскими выборами такие люди могут создать точку реванша. Вопрос церкви в этом очень важен.

Что бы ни было написано на табличке, все равно церковь, принадлежавшая УПЦ МП, будет ассоциироваться с Россией. Так и будет продолжаться, этот вопрос никуда не исчезнет.

– В обществе уже устоялось мнение, что в Украине есть церковь, которая является единственной украинской в православном мире. Как бы ни называлась Московская церковь, как бы она сама не называла себя, на каком бы языке она ни общалась, она является русской.