20:51
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Чем особенный дружественный интерьер детской клиники в Киеве, о которой пишут мировые СМИ

      35 Читати новину українською

      О необычном интерьере детской клиники в Киеве, над которым работали украинские дизайнеры из бюро Ater Architects, пишет сразу несколько именитых изданий, специализирующихся на архитектуре и дизайне.

      Что особенного в дизайне интерьера этого заведения? Его в 2018 разработали украинские архитекторы Александр Ивасов и Юлия Ткаченко из киевского бюро Ater Architects.

      Читайте также: Смотрите также: Теплый цвет хлеба: как выглядит одесское кафе, о котором пишут мировые СМИ

      Клиника расположилась в небольшом помещении площадью 38 квадратных метров в новом жилом комплексе в Подольском районе Киева.

      Основным замыслом дизайнеров было создать нетипичную как для медицинских заведений атмосферу, которая бы не оставляла негативных воспоминаний у детей и не отпугивала их от будущих визитов к врачу.

      клініка Київ Інтер'єр
      Интерьер детской клиники в Киеве от украинских дизайнеров

      Пространство разделили на зал ожидания, педиатрические кабинеты и санитарную зону.

      Все медицинские инструменты решили спрятать от пытливых детских глаз, чтобы таким образом уменьшить стресс от посещения клиники.

      Кроме ярких цветов, в интерьере заведения также много деревянной мебели и элементов декора.

      клініка київ дизайн інтер'єр
      В дизайне детской клиники в Киеве преобладают голубой и оранжевый цвета

      Для большего доступа естественного света и чтобы создать атмосферу более открытого и дружественного пространства вместо стен между помещениями установили полупрозрачные конструкции.

      В цветовой гамме интерьера клиники гармонично сочетаются разные оттенки синего и голубого с оранжевым и светлой мебелью.

      Авторитетное издание Dezeen пишет, что Ater Architects удалось создать в детской клинике дружественный интерьер.

      клініка Київ дизайн інтер'єр
      Дружественный дизайн детской клиники в Киеве

      В издании Frame говорится, что яркий интерьер вполне выполняет сразу несколько важных задач – формирует впечатление свободной от стресса среды для детей и показывает, что медицинские учреждения в Украине могут быть и современными, и красивыми.

      Онлайн-журнал о дизайне, архитектуре и искусстве Urdesign также отмечает, что архитекторам вполне удалось выполнить поставленную задачу. О дизайне "атипичной" детской клиники в Киеве вспоминает даже Australian Design Review.

      Ранее 24 канал показывал, как выглядит интерьер современной ветеринарной клиники в Канаде, которую создали на месте заброшенной фотостудии.

      СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
       
      •  
      Теги: Новости Украины Фотоновости Новости недвижимости Новости Киева Новости недвижимости Украины Знай наших! Дети Идеи для интерьера Дизайн
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3254
      Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      сегодня , 20:02 Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      19
      Опасный мусор: что в Украине делают со старыми батарейками, лампами и электроникой
      сегодня , 19:01 Опасный мусор: что в Украине делают со старыми батарейками, лампами и электроникой
      Світлана Попова 129
      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      сегодня , 18:30 Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      Павло Казарін 345
      Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 18:01 Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 139
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Черкассы празднуют День города (Фото)
       1 июня 2013 , 20:15
      Прогноз погоды на 16 ноября: шквальный ветер, гололед и мокрый снег
       16 ноября 2018 , 09:27
      Электрокары получили "субсидию" на четыре года
       23 ноября 2018 , 10:30
      Мост Метро перекроют на 22 месяца
       9 января , 08:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук