Чем особенный дружественный интерьер детской клиники в Киеве, о которой пишут мировые СМИ

О необычном интерьере детской клиники в Киеве, над которым работали украинские дизайнеры из бюро Ater Architects, пишет сразу несколько именитых изданий, специализирующихся на архитектуре и дизайне.

Что особенного в дизайне интерьера этого заведения? Его в 2018 разработали украинские архитекторы Александр Ивасов и Юлия Ткаченко из киевского бюро Ater Architects.

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Клиника расположилась в небольшом помещении площадью 38 квадратных метров в новом жилом комплексе в Подольском районе Киева.

Основным замыслом дизайнеров было создать нетипичную как для медицинских заведений атмосферу, которая бы не оставляла негативных воспоминаний у детей и не отпугивала их от будущих визитов к врачу.



Интерьер детской клиники в Киеве от украинских дизайнеров

Пространство разделили на зал ожидания, педиатрические кабинеты и санитарную зону.

Все медицинские инструменты решили спрятать от пытливых детских глаз, чтобы таким образом уменьшить стресс от посещения клиники.

Кроме ярких цветов, в интерьере заведения также много деревянной мебели и элементов декора.



В дизайне детской клиники в Киеве преобладают голубой и оранжевый цвета

Для большего доступа естественного света и чтобы создать атмосферу более открытого и дружественного пространства вместо стен между помещениями установили полупрозрачные конструкции.

В цветовой гамме интерьера клиники гармонично сочетаются разные оттенки синего и голубого с оранжевым и светлой мебелью.

Авторитетное издание Dezeen пишет, что Ater Architects удалось создать в детской клинике дружественный интерьер.



Дружественный дизайн детской клиники в Киеве

В издании Frame говорится, что яркий интерьер вполне выполняет сразу несколько важных задач – формирует впечатление свободной от стресса среды для детей и показывает, что медицинские учреждения в Украине могут быть и современными, и красивыми.

Онлайн-журнал о дизайне, архитектуре и искусстве Urdesign также отмечает, что архитекторам вполне удалось выполнить поставленную задачу. О дизайне "атипичной" детской клиники в Киеве вспоминает даже Australian Design Review.

Ранее 24 канал показывал, как выглядит интерьер современной ветеринарной клиники в Канаде, которую создали на месте заброшенной фотостудии.