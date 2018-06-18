Чем отличается Xiaomi Mi Band 3 от Mi Band 2: четыре главные преимущества новинки

Уже в июле новый фитнес-трекер от Xiaomi – Mi Band 3 поступит в продажу в Украине. Многие пользователи с нетерпением ждут выхода этого гаджета. Но чем отличается Mi Band 3 от своего предшественника.

Четыре преимущества новинки от Xiaomi описал портал Mi.ua.

Дисплей

Экран фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3 увеличили почти вдвое. Его диагональ составляет 0,78 дюйма, при этом у его предшественника – Mi Band 2 диагональ была 0,42.

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Кроме того, OLED-дисплей новинки еще эффективнее – он показывает намного больше информации. Также можно выделить разрешение – это 128x80 точек.

Защита от влаги и пыли

Mi Band 3 получил хорошую защиту от воды

Xiaomi Mi Band 3 получил лучшую защиту от влаги и пыли, что позволяет опускаться с браслетом под воду на глубину около 50 метров. Поэтому этот гаджет подойдет для профессиональных пловцов.

Функция дополненного экрана

Третья полезная функция, которая появилась в Mi Band 3 – это возможность объединять различные экраны устройства между собой (не больше 3 экранов).

После "дополнения" эти экраны будут автоматически сменять друг друга, что делает использование браслета еще более удобным.

Функция NFC

Mi Band 3 получил функцию NFC

Mi Band 3 получит функцию NFC, которая позволяет владельцу рассчитываться в магазинах с помощью браслета. Такой функции ни у одного из конкурентов гаджета еще нет.

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