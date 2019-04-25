13:26
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Злой Одессит

      Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?

      1320
      Лукашенко начал опасную игру с Кремлем
      Лукашенко начал опасную игру с Кремлем / eurasia.expert

      Торговая война между Беларусью и Россией выходит на уровень, когда шутки совсем уж излишни. Ведь Минск, всего за несколько недель, нанес России удар на десятки миллионов долларов, что в условиях нехватки финансирования и санкционных ограничений не может остаться без внимания Кремля.

      Во-первых, речь идет приостановке поставок российской нефти, которая, по заявлениям "Белнефтехима", содержит соединения хлора в 20 раз превышающие нормы. По словам беларуской стороны, партия нефти, загрязненная хлором, поставила на грань технологического коллапса белорусские трубопроводы и НПЗ.

      Читайте также: Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"

      Во-вторых, начавшийся ремонт трубопровода "Ямал-Европа" вынудил "Газпром" перенаправить часть потоков через украинскую ГТС, увеличив транзит до 300 млн кубометров газа. Подобная ситуация ярко продемонстрировала, что без украинского транзита России в ближайшие годы никак не обойтись и, что если Беларусь и вовсе развернется на 180 градусов, то потери "мировой бензоколонки" уже буду составлять десятки миллиардов долларов.

      Россия находится в не самой выгодной позиции, ведь все эти годы она задабривала Минск кредитами, которые сама же и оплачивала. Но, помимо всего прочего, Беларусь привыкла и к льготным энергоресурсам от своего "брата", которые она не только могла пускать на внутренние нужды, но и которыми приторговывала, пополняя бюджет.

      Тем не менее, разыгрывать энергетическую карту со страной, которая сейчас только и может, что поддерживать свою жизнеспособность за счет экспорта нефти и газа, не самый лучший ход Минска. И Лукашенко в данном случае очень сильно рискует. Ведь если в ближайшее время не будет найден путь решения данного конфликта, он может и вовсе потерять страну. Как-никак, а создание "народных республик" на территории Беларуси намного дешевле обойдется Кремлю, чем регулярно подкармливать Минск или же риск потери нефтяного транзита через республику, приносящего ежегодно РФ $25 млрд.

      Читайте также: В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?

      blog_ava
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня
      29190
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Новости России Новости Беларуси Александр Лукашенко Газпром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
      сегодня , 13:15 Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
      Олена Булан 5574
      Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      сегодня , 12:30 Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      Олена Булан 1708
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 12:20 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 9943
      Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      сегодня , 12:02 Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      Злой Одессит 1317
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня , 10:26 Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      Євгенія Мазур 29178
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук