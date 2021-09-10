Следствие установило, что это всего треть от реально импортируемого топлива. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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ГБР разоблачило схему ввоза топлива из России

Следователи установили, что организаторы использовали грузовые корабли под флагом Украины, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты.

Экипажи кораблей отключали системы автоматической идентификации судов, направляясь в Румынию, Турцию и Болгарию.

С отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты из российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах,

– сообщили в ГБР.

После прибытия в румынские, турецкие и болгарские порты, корабли направлялись в Украину. Следователи ГБР установили схему действия преступников:

для растаможивания топлива – подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции (ведь при официальной закупке топлива у резидентов России к импортеру применяются дополнительные меры контроля органами таможни и ГПС)

для минимизации налогов – занижали объемы ввозимого топлива;

сделку проводили через Одесскую таможню.

"Только с начала года на этих судах в Украину легально ввезено 27 тысяч тонн нефтепродуктов. По информации следствия – это треть от реально импортируемого топлива", – рассказали в ГБР.

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Более того, следователи Территориального управления ГБР Николаева установили, что некоторые украинские фирмы ввозили российское топливо при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Следователи уже обнаружили нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты.

Кроме того, информационные письма о выявленных нарушениях направили в органы госнадзора, назначили служебные проверки.

Кроме того, ГБР направило запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов, чтобы проверить приобретение топлива компаниями-импортерами.

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