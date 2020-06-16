На украинско-польской границе через пункт пропуска "Шегини" возобновили движение автотранспорта. Произошло это в ночь на 16 июня. Пункт пропуска "Шегини" размещается на Львовщине.

Возобновление автомобильного движения на украинско-польской границе: что известно

Такое стало возможным благодаря тому, что польская сторона возобновила движение автотранспорта через свой пункт пропуска "Медика". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на Пограничную стражу Республики Польша.

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"После Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского – "Медика", – добавляют украинские пограничники.

Заметим, что Кабмин принял решение о возобновлении пропуска в "Шегинях" еще 20 мая.

Сейчас на границе с Польшей работают 4 пункта пропуска для автомобильного сообщения:

"Краковец – Корчева",

"Рава-Русская – Хребенное",

"Ягодин – Дорохуск",

"Шегини – Медика".

Пешком перейти границу можно только в пункте пропуска "Шегини – Медика".

Что предшествовало этим событиям

С начала июня, когда Украина и Польша начали ослаблять карантин, количество желающих пройти границу в пункте пропуска "Шегини – Медика" существенно возросло.

Кроме того, здесь начали образовываться огромные очереди.

Украинские пограничники это объясняют тем, что их польские коллеги совершают длительные контрольные и санитарные проверки в рамках карантинных мер.

в рамках карантинных мер. С украинской стороны очередей нет , поскольку нет карантинных ограничений для граждан, следующих за границу.

, поскольку нет карантинных ограничений для граждан, следующих за границу. Украинские пограничники успевают оформлять примерно 70 человек в час и более 3 тысяч в сутки .

и . В то же время Госпогранслужба Украины инициирует и обеспечивает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей.

пересечения границы с Польшей. Вечером 14 июня очередь на украинско-польской границе "Шегини" уменьшилась.

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