Четвертая годовщина убийства Павла Шеремета: в Киеве установили мемориал в его честь – фото
В Киеве 20 июля открыли мемориал Павла Шеремета в четвертую годовщину гибели журналиста. На церемонию открытия пришли коллеги и друзья погибшего журналиста.
Памятный знак установили на улице Ивана Франко. Это недалеко от дома, где жил журналист. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Что известно о мемориале в честь Шеремета
- Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык.
- Памятник выполнен в минималистическом стиле – белый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста, а также слова внизу "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".
- На открытии памятника были его колеги-журналисты из "Украинской правды", друзья Шеремета и представители других СМИ.
Журналисты УП на открытии мемориала Шеремета / Фото Елены Рощенко для УП
Что известно об убийстве Павла Шеремета
20 июля исполняется 4 года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Его авто взорвали на одной из улиц Киева.
12 декабря 2019 года во время пресс-конференции с участием президента министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела.
В то же время следствие продолжает поиск лиц, которые "подстрекали исполнителей сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.
Кого подозревают в исполнении убийства Шеремета:
- Врача и волонтера Юлию Кузьменко;
- Военную медсестру Яну Дугарь;
- Ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко.
Вместо этого они эти обвинения отвергают. Значительная часть общества и журналистов выступила в защиту подозреваемых и обвиняет силовиков в сфальсифицированных результатах следствия.