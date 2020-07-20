В Киеве 20 июля открыли мемориал Павла Шеремета в четвертую годовщину гибели журналиста. На церемонию открытия пришли коллеги и друзья погибшего журналиста.

Памятный знак установили на улице Ивана Франко. Это недалеко от дома, где жил журналист. Об этом сообщает "Украинская правда".

К теме "Русский контакт" в деле Шеремета: в МВД рассказали о мотиве убийства журналиста

Что известно о мемориале в честь Шеремета

Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык.

Памятник выполнен в минималистическом стиле – белый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста, а также слова внизу "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".

На открытии памятника были его колеги-журналисты из "Украинской правды", друзья Шеремета и представители других СМИ.

Журналисты УП на открытии мемориала Шеремета / Фото Елены Рощенко для УП

Что известно об убийстве Павла Шеремета

20 июля исполняется 4 года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Его авто взорвали на одной из улиц Киева.

12 декабря 2019 года во время пресс-конференции с участием президента министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела.

В то же время следствие продолжает поиск лиц, которые "подстрекали исполнителей сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.

Кого подозревают в исполнении убийства Шеремета:

Врача и волонтера Юлию Кузьменко;

Военную медсестру Яну Дугарь;

Ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко.

Вместо этого они эти обвинения отвергают. Значительная часть общества и журналистов выступила в защиту подозреваемых и обвиняет силовиков в сфальсифицированных результатах следствия.