Чи надихне Путіна приклад Назарбаєва? – Le Figaro

Несподівана відставка президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва породила багато запитань. Зокрема: чи може повторити його крок президент Росії Володимир Путін?

Політична еліта Росії тільки про це й думає, але не зроняє ані слова. У Казахстані Нурсултан Назарбаєв порушив табу. Формально відмовившись від посту президента за рік до виборів, цей 78-річний автократ і колишній радянський апаратник сам організовує своє правонаступництво і посилає сигнал далеко за межі Центральної Азії, аж до Кремля, де в 2024 році Володимир Путін також завершить свій двадцятичотирьохрічний термін, який всього на чотири роки менший за термін його степного колеги,

– пише журналіст Le Figaro П'єр Авріль.

"Тепер, як пояснюють політологи, у Путіна є "приклад", який він не може проігнорувати. Обидві країни стикаються з однаковими проблемами", – зазначає журналіст.

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Які причини такого кроку Назарбаєва?

Полишаючи свій пост, казахський лідер іде від бюджетних труднощів, щоб зосередитися винятково на стратегічних функціях. Між іншим, автору дуже непопулярної пенсійної реформи, яким є Володимир Путін, довіряють лише 32% його громадян: це дуже низький рейтинг для авторитарної країни. В Алжирі, ще одній нафтовій державі, схоже поєднання проблем виводить людей на вулиці – така перспектива надзвичайно хвилює як Казахстан, так і Росію, – підкреслює Авріль.

Назарбаєв вирішує таке рівняння, призначаючи тимчасово виконуючим обов'язки президента Касим-Жомарт Токаєва. Останній одразу запропонував перейменувати столицю Астану так, щоб вона носила ім'я вже колишнього президента "Нурсултан", яке перекладається як "Світлий Султан".

Назарбаєв також призначив спікером сенату свою власну дочку, 55-річну Даригу, і таким чином визнав законною династичну передачу влади. Путін, за словами кремленологів, такого не зробить. Глава російської держави не дуже пристрасно ставиться до культу особистості і тримає своїх двох дочок подалі від уваги громадськості,

– пише Le Figaro."

Путін вважає себе не батьком народу, а корпоративним лідером.

Під час перехідного періоду в Казахстані він спостерігатиме перш за все за реакцією сил безпеки, правлячої партії, в якій Назарбаєв залишається головою, і олігархів,

– прогнозує Тетяна Станова, аналітик Московського Центру Карнегі.

"Глава Кремля любить оригінальні і несподівані рішення", – нагадує незалежний експерт Аркадій Дубнов, підкреслюючи, що після заяв його старшого казахського колеги вибір таких рішень скорочується.

Судячи з інших чуток, Путін очолить союзну державу Росії і Білорусі, яка вперто намагається матеріалізуватися. Олександр Лукашенко, перебуваючи при владі в Мінську 24 роки, відмовляється бути на других ролях у свого російського колеги. Він почав просувати на політичну арену свого сина вже тоді, коли той був зовсім юним,

– коментує автор статті.

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