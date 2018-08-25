Чому чесна суддя Гольник не має підтримки, або яка Санта-Барбара відбувається в суді Полтави

Своїм нещодавнім рішенням про покарання судді Лариси Гольник Вища рада правосуддя, яка є головним органом суддівського врядування дала чітко зрозуміти – судді, які активно борються з корупцією не матимуть підтримки системи і приречені на програш.

Для справжніх змін нашого правосуддя важливо, щоб органи, які мають ключовий вплив на суди транслювали відповідні меседжі про такі зміни. І такими меседжами є не слова, а конкретні дії та рішення.

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Нагадаю, що мер Полтави Мамай намагався домовитись з суддею Гольник про потрібне йому рішення. Торги за рішення вів його заступник Дмитро Трихна, які і записала на відео Лариса Гольник. Доказів більш ніж достатньо. Мамая звинуватити не наважились. Вирішили пожертвувати посередником, і справу щодо Трихни передали до суду ще у 2015 році.



Суддя Лариса Гольник

Наразі кримінальне провадження розслідують детективи НАБУ. Вони кілька разів готували проекти підозр Мамаю, але прокуратура не дала свої згоди. "Жучки" в акваріумі Назара Холодницького наводять на роздуми, чому так сталося. Але Гольник чітко демонструє, що не зупиниться поки не буде покараний організатор. Саме тому для Мамая дуже важливо, щоб Трихна був виправданий, а Гольник максимально дискредитована.

І так виглядає, що суд підігрує цьому бажанню Мамая. Справу Трихни розглядає Київський суд міста Полтави в особі судді Юрія Куліша. Це доволі цікавий суддя, який вже має досвід винесення дуже сумнівних рішень, у яких він проявляв значну поблажливість до обвинувачених у корупційних злочинах. Деякі з них, напряму пов’язані з Мамаєм.

Так, у 2013 році він судив директора ТОВ "Торговий дім "Інтер-Агро". Внаслідок його дій бюджет втратив понад мільйон гривень. Засновниками Торгового дому є падчерка та сестра Мамая. За такий злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Але суддя Куліш проявив виняткову гуманність та повністю звільнив директора від відповідальності. А знаєте чому ? Бо він розкаявся і відсутні збитки від злочину. Тобто на думку суду те, що бюджет не отримав понад мільйон гривень є дріб’язком. До речі, цей директор очевидно був класичною підставною особою, бо виявився пенсіонером та простим столяром Комунального підприємства Полтавської міської ради.

Цей приклад яскраво демонструє, як родичі мера ведуть бізнес та забезпечують собі безкарність завдяки таким судовим рішенням.

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Нещодавно суддя Куліш розглядав ще одну цікаву справу, пов’язану з корупцією. Восени 2015 року очільника Держгеокадастру Полтавської області затримали на хабарі у півмільйона гривень. Узяли й двох посередників – особистого водія та колегу-черкащанку. Пройшли обшуки й затримання з ефектними фотографіями вилучених коштів.



Суддя Юрій Куліш

А у серпні 2016 року суддя Куліш санкціонував угоду між прокурором і водієм чиновника та призначив йому покарання у розмірі 11 тисяч гривень штрафу. При цьому застава, під яку підозрюваний вийшов із СІЗО, була більшою у 25 разів! А повний розмір хабара мав скласти 1 мільйон гривень. Щодо самого керівника Держгеокадастру кримінальне провадження закрите. Слідство "не змогло" зібрати докази його вини.

Юрій Куліш судив і другу посередницю у даному злочині. Вона теж отримала дуже м’яке покарання – 2 роки іспитового строку. Важлива деталь – у обох випадках вибір судді відбувався на безальтернативній основі. Тобто автоматизована система могла вибрати для цих справ лише суддю Куліша. Чи це випадковість? У 2017 році за отримання інспектором з охорони довкілля 12 000 гривень хабара суддя Куліш покарав його штрафом у розмірі 9 350 гривень.

У справі Лариси Гольник суддя Куліш одразу проявився. Зокрема, він спробував обмежити висвітлення справи та заборонив журналістам місцевого каналу ведення відеозйомки найважливіших етапів процесу. Проте найбільше суддя старається допомогти обвинуваченому у визнанні неналежним ключового доказу у справі – відеозапису злочину, знятого прихованою камерою.

У матеріалах справи є записи відео на двох носіях – флешках та DVD-дисках. На флеш-носії їх переписали з пристроїв, на які велась прихована зйомка, а вже потім записано на DVD-диски. У суді адвокат поставив під сумнів автентичність записів і заявив клопотання про проведення їх експертизи. Гольник заперечувала, бо підстав сумніватися не було.

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Але суддя задовольнив клопотання обвинуваченого, вказавши в Ухвалі, що Гольник не заперечувала проти експертизи. І тут почалась епопея з експертизою цих записів, яка майже на два роки заблокувала судовий процес. Експертиза DVD-дисків завершилась відносно швидко та встановила – монтажу немає.

А от з флеш-носіями почались качелі. Експерти вимагали надати відповідне програмне забезпечення та пристрої, на які відбувався запис. Про такі вимоги Гольник дізналась лише після того, як експерти повернули ці записи без висновку. Завдяки Ларисі Гольник та детективам НАБУ необхідне програмне забезпечення одразу знайшлося.

Також у суді допитали начальника Управління захисту економіки в Полтавській області Абрикосова, який підтвердив, що є можливість передати експертам і програмне забезпечення і пристрій, на який безпосередньо відбувався запис прихованого відео.

Здавалось би – нарешті можна повноцінно провести експертизу, яку вимагав обвинувачений і чекали майже два роки та розвіяти усі, навіть надумані сумніви стосовно ключового доказу. Але тепер Трихна вже заперечує проти такої експертизи. Це йому дуже вигідно, адже усі сумніви мають тлумачитись на користь обвинуваченого. Виявилось, що така ситуація влаштовує і суддю Куліша.



Екс-заступник мера Полтави Дмитро Трихна

На засіданні 6 серпня Гольник просила суд завершити експертизу. Але суддя відмовив, цинічно ігноруючи факти, які свідчать про можливість її проведення. Пропонувала провести одночасний перегляд відео з флеш-носіїв і дисків – теж ні. Заявила відвід судді – Куліш навіть не виніс це питання на обговорення.

Важливо, що це засідання відбулося вже після фінального рішення Вищої ради правосуддя, яким захищено голову суду Струкова та показово покарано Гольник. Очевидно суддя Куліш чітко вловив меседж цього рішення Ради і саме тому наважився на таке очевидне підігрування корупціонерам та ігнорування вимог Гольник. За таких умов Трихна цілком може розраховувати на виправдальний вирок, а з мера Мамая та голови суду Струкова будуть зняті усі звинувачення.

Давайте подивимось на цю ситуацію очима самого Куліша. Він бачить приклад судді Гольник, яка за чесність та принциповість зазнала переслідувань не тільки від людей мера та голови суду, а й від Вищої ради правосуддя. Це показує, як небезпечно суддям іти проти "сильних світу цього". І навпаки, володарі мантій, які заплющують очі на вимоги закону та протиправні дії колег, можуть розраховувати на матеріальний достаток та кар’єрне зростання.

Але у кожного є вибір. З досвіду власної родини суддя Куліш знає, що існує два шляхи. Його батько, Віктор Куліш, багаторічний суддя Апеляційного суду Полтавської області, значних статків не нажив. Його згадують як чесного суддю.

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А от брата судді, прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури Полтавської області Андрія Куліша у 2015 році взяли на хабарі у 5 тисяч доларів. Який вибір зробить суддя Куліш і яким рішенням буде у справі Трихни, дізнаємося невдовзі. А боротьба за чесні суди триває і справедливість однозначно переможе.