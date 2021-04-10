К 300-летию со дня рождения философа Ukraїner рассказал о музее Григория Сковороды. В селе Сковородиновка экспонируют его аутентичные вещи, проводят литературные вечера и конференции. Могила с эпитафией "Мир ловил меня, но не поймал" – также на территории музейного комплекса.

Музей сковороды располагается в бывшей усадьбе помещиков Ковалевских. Это семья, с которой его связывала тесная дружба.

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После смерти желающие почтить его память приходили в Сковородиновку (бывшую Пан-Ивановку) на место захоронения. В 1922 году дом с прилегающей территорией объявили заповедником.

Уже в 1972 году к 250-летию со дня рождения Григория Сковороды он вместе с парком стал Национальным литературно-мемориальным музеем.

Некоторые посетители едут в Сковородиновку, чтобы увидеть, как жил философ, другие – чтобы отдохнуть в парке, третьи – узнать о его творчестве.

В музее можно послушать песни на слова Григория Сковороды, а также увидеть, как его рукописи оживают в современной графике.

Значение творчества сковороды

В основе философии Григория Сковороды лежит учение о трех мирах (микрокосм, макрокосм и библейский мир символов) и 2 натуры человека.

Он считал важным познать себя через поиск "работы". В баснях, песнях, трактатах касался вопросов поиска счастья, свободы, значения сердца.



Музей расположен на Слобожанщине / Фото Ukraїner, Михаил Чубун

Сотрудница музея Анна Ярмиш подчеркнула, что Сковорода приобщил украинцев к мировой философии через переосмысление идей Сократа, Платона, Аристотеля, Плутарха.

Гости настолько вожделенно воспринимают Сковороду, что говорят: "Если бы мы это раньше слышали, мы бы иначе воспринимали",

– рассказала она.

"И они по-другому к жизни относились бы. Слезы на глазах посетителей я вижу очень часто", – добавила сотрудница музея.

"Духовное оружие Сковороды"

Алексей Чекаль, каллиграф и графический дизайнер, работает над проектом "Духовное оружие Сковороды" вместе с музеем. Он разрабатывает шрифт Skovoroda, изучая элементы почерка философа.

"Свобода, о которой говорит Сковорода, не зависит от системы, от иерархий. Она – горизонтальная между людьми, это возможность делать общее дело" – отметил он.

"Такая толока на уровне страны. Сочетание сердец и свобод разных людей в деле восстановления и развития страны", – подытожил графический дизайнер.

Больше о музее в Сковородиновке: смотрите в видео Ukraїner