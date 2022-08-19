Что задумал Эрдоган по поводу ЗАЭС и удастся ли путину расшатать Европу до наступления Украины

18 августа президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским во Львове. Также на встречу с президентами прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. На фоне этого россияне начали заострять ситуацию на Запорожской АЭС.

Своими соображениями относительно того, каков замысел Реджепа Эрдогана, позиционирующего себя как посредника между Украиной и россией, поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. Почему именно в день визита Эрдогана и Гутерриша россияне начали расшатывать ситуацию и удастся ли путину дестабилизировать ситуацию в Европе перед контрнаступлением Украины – читайте дальше.

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Фронт, Крым, ЗАЭС: к чему стремится Эрдоган

Оккупанты готовят масштабную провокацию на ЗАЭС, параллельно вывозя военную технику из Энергодара. Такой шаг можно расценивать и как подготовку к реальной провокации, как отключение АЭС, что приведет к обесточиванию Юга, так и попытку притворяться перед международным сообществом, что они якобы демилитаризовали территорию ЗАЭС, как того требует МАГАТЭ.

Ведь очевидно, что миссия МАГАТЭ все же может посетить ЗАЭС и россиянам нужна максимально принятая картинка. Впрочем, этот вопрос следует рассматривать в более широком геополитическом контексте, особенно после визита во Львов Реджепа Эрдогана и Антониу Гутерриша. Ведь во время встречи во Львове обсуждался не только вопрос безопасности ЗАЭС, но и звучали намеки на компромиссы, которые позволили бы встретиться Зеленскому и путину для прекращения огня.

Поэтому дальше следует обсудить вопросы вероятных провокаций россиян на ЗАЭС в контексте ситуации на фронте и попыток Эрдогана подтолкнуть Киев к переговорам с кремлем.

Сегодня утром, 19 августа, из нескольких источников поступила информация, что российские оккупанты выводят свою технику из захваченного Энергодара Запорожской области. Известно, что российская техника направилась в ближайшие села. Ранее появилась информация о том, что оккупанты приказали персоналу станции оставаться 19 августа дома, а представители Росатома покинули украинскую АЭС.

Следовательно, появилось подозрение, что оккупанты готовят масштабную провокацию. Объяснение этому достаточно простое: российские войска раньше обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В "Энергоатоме" сообщали, что военные россии разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Уже несколько месяцев Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции. Также созданная россией угроза существует для давления на Украину и мир, ведь речь идет о возможной ядерной катастрофе.

Соответственно, запрет работникам станции выходить на работу и вывод техники из Энергодара подталкивают к мнению, что рашисты готовы нанести удар по ЗАЭС.

Вместе с тем, в "Энергоатоме" заявили, что россияне готовятся к остановке АЭС, чтобы отключить ее от энергосистемы Украины. Это очередной шантаж энергетикой, ведь в таком случае часть Юга Украины рискует остаться без электроэнергии. В то же время россияне могут попытаться переключить ЗАЭС на поставки электричества в Крым. По данным "Энергоатома", оккупанты уже ищут поставщиков топлива, чтобы поддерживать работу АЭС после остановки.

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россияне выбрали дни визита Гутерриша и Эрдогана не случайно

Перед началом вывода техники из Энергодара, оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь и близлежащие населенные пункты. Огонь открывали именно из Энергодара. В то же время, накануне россияне пригнали на ЗАЭС своих пропагандистов, после чего произошел очередной обстрел территории ЗАЭС.

В Институте исследования войны считают, что россияне пытаются создать картинку, чтобы затем обвинить ВСУ в ударе по ЗАЭС. Причем сделать это россияне хотят именно в тот момент, когда в Украине находится Генсек ООН Антониу Гутерриш. И вот это важная деталь, с которой стоит считаться.

И вот эта деталь с визитом Гутерриша очень важна. Но не стоит забывать о визите Эрдогана в Украину, ведь вся эта история с провокациями на ЗАЭС, отводом российских войск и визитом Эрдогана и Гутерриша – тесно связаны.

Конечно, можно говорить о том, что ради шантажа кремль может прибегнуть к ядерной катастрофе на ЗАЭС, но тогда москва не просто теряет рычаг шантажа, но и подвергается еще более решительной реакции Запада, который еще больше изолирует россию. К тому же такую провокацию можно рассматривать как последний шаг, который сделает россия на Юге. Это, к сожалению, возможно в случае, когда ВСУ нанесет российским силам катастрофическое поражение и будет выходить на админграницы с Крымом и Донбассом. Вот тогда кремлю понадобится серая зона, зона отчуждения, которая станет своеобразным щитом от продвижения ВСУ вперед.

Впрочем, более вероятен несколько иной сценарий. Накануне Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерриш согласовал с ним параметры возможной миссии Международного агентства по атомной энергии на оккупированную Запорожскую АЭС. Зеленский подчеркнул, что этот визит должен проходить исключительно легальным способом через свободные от оккупантов территории. Это главный критерий для Украины.

Гутерриш, в свою очередь, призвал к "демилитаризации" района вокруг ЗАЭС и подчеркнул, что любая причина ущерба станции является "самоубийством". Он сказал, что, по оценке Секретариата ООН, у организации есть в Украине материально-техническое обеспечение и потенциал безопасности для того, чтобы поддержать миссию МАГАТЭ из Киева, если россия и Украина согласятся на это. То есть главное условие визита МАГАТЭ на ЗАЭС – демилитаризация Энергодара и свободный доступ миссии через свободные от оккупантов территории. И вот сейчас россия может попытаться притвориться, что демилитаризирует территорию ЗАЭС.

Однако здесь следует понимать, что это необходимо россии, чтобы миссия МАГАТЭ легитимировала присутствие россиян в Энергодаре. По замыслу кремля, миссия МАГАТЭ должна предоставить официальное заключение, что на ЗАЭС безопасно, а российские военные якобы не угрожают безопасности станции. Именно поэтому сейчас они могут создать картинку для ООН. Но говорить, что россияне оставили свои попытки шантажа с помощью АЭС – было бы неправильно. К сожалению, после визита миссии МАГАТЭ они могут вернуть технику на Запорожскую АЭС.

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Повлияет ли ядерный шантаж на фронт

Шантаж с помощью ЗАЭС вряд ли поможет россиянам, ведь на фронте, в том числе и на Юге, у них все далеко не хорошо. И поэтому кремль может делать вид, что делает "жест доброй воли", ведь Эрдоган продолжает настаивать на личной встрече путина и Зеленского и москве это сейчас крайне необходимо, потому что пока россияне оказались в критическом положении – они просто не могут удержать фронт и ужасаются от того, что ВСУ, оказывается, может поражать еще и объекты в Крыму, что, конечно, уменьшает их наступательные или даже оборонные мощности. Но обо всем по порядку.

Так, накануне поздно вечером 18 августа в Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Бельбек под Севастополем — одной из главных баз российской военной авиации на оккупированном полуострове. И хотя точной информации о последствиях взрывов пока нет, даже попытка атаки на важный для армии аэродром стала еще одной демонстрацией того, что в Крыму больше нет неуязвимых российских военных локаций.

Этот аэродром имеет и историческое значение в этой российско-украинской войне. В феврале 2014 года россияне захватили аэродром Бельбек, часть военнослужащих 204-й бригады Воздушных сил ВСУ предала присягу и перешла на сторону врага. Однако была другая часть этой бригады, верных присяге украинских героев, под командованием полковника Юрия Мамчура, вышли маршем с украинским флагом навстречу вооруженным россиянам. оккупанты настолько были в шоке, что так и не решились открыть огонь. Эти кадры облетели весь мир.

И вот сейчас этот аэродром является стратегическим для россиян. Он может принимать не только российские истребители Су-27 и Су-30, но и стратегические бомбардировщики Ту-22, Ту-160 и Ту-95. Из них, по данным ВСУ, россия уже выпускала ракеты по территории Украины из района Черного моря. Такие самолеты имеют на вооружении крылатые ракеты, способные преодолевать расстояния до 5,5 тысяч километров. Соответственно ударить по аэродрому, способному принимать такие самолеты было крайне важно. В Институте исследования войны утверждают, что ВСУ доказали, что и дальше будут наносить удары по объектам в Крыму, а россияне с этим поделать ничего не могут. Правда, в Институте, как и в Минобороны Украины уверяют, что сейчас сложно определить, что именно стало причиной взрывов. Ну, наверное, снова кто-то курил в неположенном месте. Классика.

На момент публикации непонятно, взрывы, о которых сообщается, вызваны украинскими атаками или разведкой, плохим обращением с российской военной техникой, успешной российской противовоздушной обороной или нервными российскими защитниками, которые, вероятно, готовы к дополнительным атакам в районах, которые российские военные считали до сих пор, находящимися вне зоны действия украинских сил,

– говорится в отчете Института изучения войны.

Ну а тут еще и плохая новость для россии пришла из-за океана. Издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного представителя Администрации президента США, утверждает, что США поддерживают удары ВСУ по российским войскам где угодно на территории Украины, и что нападение на Крым – это вполне честная игра для нашей страны.

Итак, мы можем заключить, что вопрос Крыма вообще не является сегодня каким-то дискуссионным – ВСУ били, бьют и будут бить по Крыму, пока россияне оттуда не уйдут. В то же время США объявили о новой военной помощи. Кроме того, ВСУ продолжают удерживать под огневым контролем всю логистику врага на Юге Украины, к тому же постоянно нанося удары по оккупантам по оба берега Днепра.

Конечно, оккупанты пытаются сейчас заставить ВСУ оттянуть часть сил на Харьковское направление, потому что сильно боятся контратаки на Юге. В британской разведке считают, что на Харьковском направлении российские войска время от времени прибегают к точечным рейдам и попыткам наступления, чтобы силы ВСУ не были переброшены на другие направления.

российские силы относительно незначительно удерживают харьковский сектор, но продолжают осуществлять локальные рейды и зондирование украинских сил. Возможно, так пытаются заставить Украину оставлять там значительные силы и мешают переместить их куда-нибудь для поддержки контрнаступления.

– говорится в отчете разведки Великобритании.

И уже ряд экспертов уверяет, что максимум чего может сейчас добиться российская армия – это заставить украинские силы перейти к тотальной войне на истощение, когда ни одна из сторон фактически не добивается успеха и ждет, кто же первый сдастся. Однако путин прекрасно понимает, что первой может сдастся именно российская армия, ведь ВСУ уже переняли инициативу, а Запад готов поставлять оружие и дальше.

Провокации на ЗАЭС – путь к маленьким уступкам на больших переговорах

И именно поэтому путин пытается, через Эрдогана, уговорить Зеленского пойти на переговоры. И тут мы и собираем весь пазл в кучу. В частности, накануне во Львов приезжал президент Турции Эрдоган с главным месседжем от путина – кремль готов к переговорам. Уже после встречи во Львове Эрдоган заявил, что он на стороне Украины, но настаивает на встрече Зеленского и путина. Для этого Эрдоган предлагает реанимировать формат переговоров, проведенный между украинской и российской делегациями в марте в Стамбуле.

Если говорить откровенно – думал ли Эрдоган, Гутерриш даже путин о том, что Зеленский сразу согласится на такой формат переговоров по окончании войны? Я уверен, что ни один из них в это не верил. Но Эрдоган решал другую задачу – он прощупал Киевскую почву перед осенне-зимним периодом, когда должно наступить окно возможностей для разговора о перемирии. Почему? Потому что до этого времени ВСУ могут нанести удар по россии, но в то же время Европа из-за обострения социально-экономической и гуманитарной ситуации будет просить взять паузу. Мол, тогда можно как-то, хотя бы на время остановить войну. Впрочем, на такие предположения Зеленский ответил твердо – ни одного окна переговорных возможностей он сейчас не видит.

Эрдоган в ходе переговоров сказал, что продовольственная инициатива по экспорту украинского зерна дает "дипломатическое окно" договоренностей о предстоящем прекращении войны. Я сказал мнение господину президенту Турции, что российской федерации нет веры. Я считаю, что в этом "окне" русское оружие. Очень удивлен, что россияне "готовы" к какому-нибудь миру. Не могут убивающие, насилующие люди, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, гражданским инфраструктурам — не могут хотеть мира. Поэтому сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории,

– подчеркнул президент.

И вот уже поступает информация, что Эрдоган планирует провести еще один разговор с путиным и донести ему позицию Зеленского относительно личной встречи и переговоров.

Здесь мы начинаем понимать, к чему здесь могут быть провокации на Запорожской АЭС. Дело в том, что кремль, как и в случае с "зерновым соглашением", когда россияне шантажировали мир голодом, будет пытаться достичь очередного "малого компромисса". И Турция не против такой игры. Еще эту игру называют "пакетированием". То есть, когда один вопрос, непонятно на первый взгляд как связывается с совсем другим, чтобы получить уступки вообще в третьем вопросе. К примеру, зерновое соглашение мягко связывается с гипотетической "общей договоренностью" Украины и россии о перемирии. Эрдоган настаивает, что зерновое соглашение – это не что-то отдельное, а только начало всеобщего перемирия.

И вот в этой сложной игре, россия пытается раздробить большую проблему на малые уступки. То есть провокация на ЗАЭС может быть поводом для того, чтобы выбить такие же малые, возможно, не слишком заметны, но все же уступки со стороны Киева и Запада. К примеру, ослабление санкций. Прямо сейчас россия может создать картинку того, что мол, на ЗАЭС она даже готова отступиться, намекая, что в обмен на это Киев должен пойти на переговоры. Если же этого не произойдет, то кремль будет кричать о том, что это вроде бы Украина не хочет мира.

Впрочем, параллельно с этим Киев ведет свою политику по освобождению всей Украины, в том числе и Крыма. И вот на 23 августа уже запланировано проведение Крымской платформы, участие в которой уже вызвались принять ряд западных лидеров. Более того, сегодня свое участие в платформе подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. То есть имеем два разных формата.

путин расшатывает Европу, но попытки все более неудачны

Газовые интриги в Германии

россия всячески пытается расшатать Европу перед осенне-зимним периодом, провозглашая через своих агентов влияния, что в случае незапуска "Северного потока-2", Европа зимой замерзнет. Вместе с тем кремль пытается все же разжечь конфликт на Балканах и даже стремится там закрепиться в военном плане. Хотя даже Сербия, которая поддерживает связь с россией, уже отворачивается от нее. В британской разведке по этому поводу подытожили – информационную войну в Украине и на Западе кремль уже проиграл. Хотя появляются тревожные сообщения о том, что европейские страны значительно замедлили поставки оружия в Украину, полностью переложив это на плечи США.

Потому подробнее о том, как кремль все еще пытается расшатать Европу – мы дальше и поговорим.

Накануне в Европе снова заговорили о запуске "Северного потока-2", который якобы может спасти ЕС от дефицита газа этой зимой. Причем эти призывы звучат от тех, от кого этого ждешь далеко не в первую очередь. Представитель Свободной демократической партии и вице-спикер немецкого Бундестага Вольфганг Кубики призвал наконец-то запустить этот газопровод для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину. Мол, веских причин этого не делать нет. Стоит напомнить, что партия Свободных демократов, как и Зеленые выступали против россии и именно на этой волне смогли попасть в коалицию Шольца. Но, похоже, деньги делают чудеса.

И что важно, когда журналист отметил, что путин точно использует это как большой успех в борьбе против Запада, Кубики сказал, что все, что обеспечивает поступление большего количества газа, будет полезнее для Германии, чем для путина. Мол, большим успехом для него будет то, что у немцев закончится газ. Хотя стоит заметить, что сам канцлер Шольц уверяет, что запуск "Северного потока-2" абсолютно исключен, даже в случае нехватки газа.

И вот на подобные заявления Вольфгана Кубики ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что призывы германских политиков о запуске газопровода "Северный поток-2" напоминают ему ситуацию с наркозависимостью.

Призывы некоторых немецких политиков запустить "Северный поток-2" ненадолго, а затем закрыть иррациональные. Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: "Только в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждый "в последний раз". Зависимость от российского газа убивает,

– подчеркнул Кулеба.

Уже после этой реакции со стороны Украины, лидер Свободной демократической партии и министр финансов Кристиан Линднер заявила, что она и ее партия абсолютно не поддержат предложение своего партийного заместителя Вольфганга Кубики запустить "Северный поток-2". По ее словам, такое предложение является "неправильным и абсурдным". В федеральном правительстве также отвергли предложение Кубики и заявили, что немецкое правительство не планирует вводить трубопровод в эксплуатацию, и о возобновлении проекта не может быть и речи.

Однако этот эпизод говорит о том, что кремль продолжает пытаться распространять свои нарративы в Европе, не жалеет на это денег, и, похоже, уже ищет новую кровь, ведь все агенты влияния, такие как Герхард Шредер, уже себя опозорили и к ним точно не прислушиваются.

Балканские друзья кремля отворачиваются от россии

И есть еще один яркий пример того, как старые друзья путина в Европе начали от него отвращаться. В частности, накануне Кремль пытался разжечь новую войну на Балканах. Или создать предпосылки для его начала. В начале августа Западные Балканы всколыхнули два заявления, кое-кого заставили задуматься: неужели новая война скоро начнется?

Сначала Владимир Джуканович, один из топ-функционеров партии сербского президента Александара Вучича, заявил о возможности проведения Сербией "денацификации" Косово , а позже российский посол в Белграде Александр Боцан заявил о возможности создания в Сербии российской военной базы.

И если первое заявление быстро опроверг сам президент Сербии Александр Вучич, то вот с заявлением о военной базе россии все гораздо сложнее. В Евросоюзе и США восприняли эти слова как реальную угрозу стабильности и мира на Западных Балканах.

В самом деле, кремль давно мечтал создать там военную базу. Разговоры об этом начались еще в 2007 году. И вот в 2009 году россия и Сербия договорились создать центр по противодействию чрезвычайным ситуациям и в 2012 году заработал так называемый "российско-сербский гуманитарный центр" в городе Ниш, который больше похож на базу сил быстрого реагирования или шпионский центр. Сомнений к нему не было изначально – это военная база россии под прикрытием. Но ее все равно недостаточно, чтобы удержать Сербию в орбите влияния кремля.

Стоит понимать, что на юге Сербии есть и военный центр США. В нем сербские солдаты и офицеры проходят обучение по натовским стандартам и учатся работать с западным оружием, которого все больше в армии. А маневры сербской армии с армиями НАТО превышают количество проводимых с россиянами. Хотя с 2014-го все же участились военные учения российских и сербских военных.

И вот вдруг несколько дней назад появляется заявление российского посла о создании российской базы в Сербии. И появилась она не случайно. Она должна была решить несколько задач – политических и военных.

Во-первых, открытие базы создавало бы благоприятные условия для усиления разведывательной деятельности россиян в регионе, сбора военной информации в стране, практически со всех сторон окруженных странами НАТО.

Во-вторых, российская военная база могла бы подтолкнуть Сербию к военной операции по "защите сербского мира" в Косово по российскому образцу. Это в свою очередь поставило бы окончательный крест на планах Сербии вступить в Евросоюз.

В кремле понимают, что в Сербии, где уже 4 месяца никак не могут сформировать правительство, эта тема военной базы разожжет еще больше политических споров, что может привести к политической дестабилизации в стране. Но даже большой любитель путина, президент Александр Вучич четко заявил: Сербии не нужны ничьи военные базы , страна остается нейтральной, пока он остается верховным главнокомандующим, то есть президентом.

Это был еще один удар по амбициям путина в Европе. Даже Вучич не захотел становиться на его сторону и размещать военную базу в стране, хотя и завернул это в нейтральную обертку.

Впрочем, несмотря на большие неудачи в Европе, пути не останавливаются. Конечно, нас не может не радовать тот факт, что большинство его рупоров в Европе больше не являются авторитетом и к ним уже точно не прислушиваются. Но, вместе с тем, кремль создал такие условия, в которых Европе помогать Украине становится все труднее. И это уже следующая проблема этой гибридной войны.

Война в Украине должна стать внутренней проблемой ЕС

В частности, издание Politico утверждает, что, согласно новым данным, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств. И это вышло в первый раз с начала полномасштабной войны. А это означает, что хотя Германия и Франция изменили свою риторику по поставкам оружия, все же общая тенденция указывает на то, что есть риск, что военная помощь Украине может уменьшаться именно тогда, когда Киев начинает решающее контрнаступление. Следовательно, оказалось, что едва ли не все бремя военной помощи на себя взяли США. Это снова может вызвать недовольство противников администрации Байдена внутри США. Мол, с апреля месяца новых контрактов или обещаний становится все меньше.

Хотя здесь можно упомянуть недавнюю встречу союзников Украины в Копенгагене. Там было договорено о выделении 1,5 млрд евро обязательств. То есть, это те деньги, которые наши партнеры готовы потратить на наше вооружение. Но эксперты, которые отслеживают объемы помощи Украине, отмечают – эта сумма мизерна по сравнению с теми, которые были приняты на предыдущих саммитах в формате Рамштайн. Следовательно, эксперты призывают ЕС наконец-то отнестись к вопросу войны в Украине, как к кризису внутри еврозоны и тогда объемы и скорость помощи может измениться. Мол, когда по Европе ударил коронакризис, Еврокомиссия достаточно быстро нашла сотни миллиардов на меры экстренного финансирования. Следовательно, война в Украине должна стать внутренней проблемой ЕС в головах евро политиков.

И вот министр обороны Латвии Артис Пабрикс, например, призвал такие страны как Франция и Германия сделать больше для борьбы Украины с россией. И для того, чтобы это было справедливо – немцы и французы, по мнению Пабрикса, должны помочь Украине пропорционально уровню помощи уже оказанной, например, Польшей, Словакией и Чехией.

И сейчас эксперты уверены, что вопроса не столько в военных способностях Евросоюза или его промышленных гигантов, производящих оружие, а в самих евро политиках, которые не всегда готовы идти на большие жертвы. А вот чем вызвано такое поведение – вопрос остается открытым.

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