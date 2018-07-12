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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Что будет происходить с человеком, если он окажется на Марсе: красноречивое видео

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На Марсе самое опасное для человека – это заряженные солнечные частицы.
На Марсе самое опасное для человека – это заряженные солнечные частицы. / Соцсети

Уже вскоре, а именно в середине 2030-х годов состоится первый полет на Марс. Сейчас же идет активный набор добровольцев для полета в один конец, поскольку ученые пока не могут найти решение для возвращения первых людей с Красной планеты. Поэтому, что же произойдет с человеком, если он окажется на Марсе?

Об этом пишет "Сегодня".

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Как подчеркивается, опасность для человека на Марсе представляет не столько ядовитая атмосфера, отсутствие пищи и воды, а также возможные конфликты в замкнутом пространстве.

Дело в том, что Марс имеет очень слабое магнитное поле, которое сочетаясь с разряженной атмосферой не спасет человека от смертельного солнечного ветра.

Поэтому, если на Солнце произойдет корональный выброс, то у людей на Марсе будет всего 20 минут, чтобы спастись.

На Земле же человека спасает магнитное поле планеты и плотная атмосфера, однако на Красной планете человек остается беззащитным перед смертельной опасностью, исходящей от Солнца.

Заметим, что бомбардировка человеческого тела заряженными частицами солнечного ветра является так же губительной, как и радиация – всего несколько минут пребывания под таким излучением вызовет необратимые последствия в организме, вследствие чего может наступить мучительная смерть.

Что произойдет с человеком на Марсе: видео

Напомним, что в конце июля произойдет так называемое "великое противостояние" Марса, когда Красная планета располагаться на одной линии с Солнцем и Землей. Кроме того, она максимально приблизится к нашей планете.

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Теги: Техно Космос наука Марс
Источник: 24 Канал
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