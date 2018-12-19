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      Что будет влиять на цены в 2019 году: пояснения специалиста

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      Что будет с ценами в 2019
      Что будет с ценами в 2019 / 24 канал

      Уровень инфляции в течение следующего года может измениться. Среди рисков, которые потенциально будут способствовать росту цен – не получение транша МВФ, инфляционные ожидания перед выборами и отдельные результаты выборов.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.

      Читайте подробнее: Прогноз на 2019 год: цены, зарплаты, курс валют

      Эксперт считает маловероятными проблемы, из-за которых Украина не получит обещанного транша от МВФ по программе stand-by, в результате чего могли бы возникнуть трудности с выплатой старых долгов.

      Сейчас власть выполнила условия Фонда по принятию госбюджета и повышению цен на газ, поэтому риск реализации этого фактора незначителен,
      – уточнил Корнилюк.

      Повышение инфляционных ожиданий людей во время выборов – еще один риск. В следующем году украинцы должны избрать и нового Президента, и депутатов парламента. Неопределенность относительно того, кто именно придет к власти, и какие это будет иметь последствия, может дать толчок и инфляции.

      Читайте также: Как повлияет новая минимальная зарплата на курс доллара: объяснение специалиста

      Следующий риск – приход к власти после выборов элит, которые будут оказывать давление на НБУ по проведению "политики дешевых денег" с лозунгами о дешевом кредитовании. Инфляция может увеличиться, если новая власть будет проводить другую монетарную политику и заставит НБУ запустить так называемый “печатный станок”, считает эксперт.

      Если регулятор безосновательно повысит объем денежной массы в экономике с лозунгами об удешевлении кредитования, это может привести к росту цен по турецкому или венесуэльскому сценарию. Ведь если количество купюр в карманах каждого растет быстрее, чем количество товаров на полках магазинов, то цены на товары растут автоматически,
      – пояснил Корнилюк.

      Усиление турбулентности на внешних рынках, особенно в странах, являющихся торговыми партнерами Украины, также является риском роста инфляции. Если страны, покупающие большинство товаров у украинских экспортеров, перестанут расти и претерпевают сокращение потребительского спроса, то приток валюты в страну замедлится. И вынужденное превышение импорта может обусловить дефицит на валютном рынке и инфляционное давление вследствие девальвации гривны, – пояснил Корнилюк.

      Читайте также: Уровень годовой инфляция в Венесуэле превысил миллион процентов

      Эксперт напомнил ответственным за уровень инфляции НБУ, а не Минфин. Министерство финансов использует технический показатель инфляции при подготовке госбюджета. Поэтому корректнее базироваться не на заложенном в госбюджете показателе инфляции, а на прогнозных показателях, которые предоставляет Нацбанк в ежеквартальном "Инфляционном отчете", а также целевых показателях с допустимыми диапазонами инфляции, которые Совет НБУ ежегодно утверждает в "Основах денежно-кредитной политики". Если ориентироваться на эти документы, то стоит обратить внимание, что в октябре этого года НБУ повысил прогноз по инфляции на 2019 год – с 5,8% до 6,3%. Это хоть и выше целевого диапазона от Совета НБУ (4-6%), впрочем тоже довольно оптимистичное значение.

      Читайте также: Что повлияло на инфляцию в Украине: ответ НБУ

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Инфляция
      Источник: 24 канал
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