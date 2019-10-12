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      Что делает Зеленский, чтобы оккупированный Донбасс окончательно не превратился в Приднестровье

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      Пристайко назвал действия Зеленского относительно Донбасса последней попыткой не допустить там "Приднестровье"
      Пристайко назвал действия Зеленского относительно Донбасса последней попыткой не допустить там "Приднестровье" / Joinfo

      Действия украинского президента Владимира Зеленского по активизации переговоров в нормандском формате являются, вероятно, последней попыткой не допустить реализации на оккупированной части Донбасса приднестровского сценария.

      Как подчеркнул глава МИД Вадим Пристайко в комментарии "Радио Свобода", украинская власть в первые дни агрессии Кремля осознавала, что, наверное, говорится и о создании здесь некоего "Приднестровья".

      Обратите внимание! Если не "Минск", то что: кикае сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского

      Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона. И то, что сейчас делает президент Зеленский это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразование, которое называется "ЛНР", "ДНР", будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная часть Украины,
      – отметил он.

      Во время общения с журналистами в рамках 14-часового пресс-марафона Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас на Донбассе практически можно наблюдать "Приднестровье"

      Взаимоотношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то есть. Единственное, что нас сегодня отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта – у нас раздаются выстрелы. И все,
      констатировал он.

      По его словам, оккупированный Донбасс окончательно превратится в Приднестровье, если лидеры стран "нормандской четверки" не смогут договориться.

      Интересно! Новую дату начала разведения войск на Донбассе будут обсуждать 15 октября, – СМИ

      Что еще говорил Зеленский о нормандском формате в течении пресс-марафона:

      – Вопрос очередного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией будет ключевым во время встречи в нормандском формате.

      Встреча с Путиным для прекращения войны на Донбассе является необходимой, однако ее перспективу сейчас не обсуждают.

      Ответственность за отсрочку даты саммита лидеров стран в нормандском формате лежит только на России.

      – В России понимают, что Украина никогда не сдаст своих территорий, и позиция россиян по переговорам постепенно миняеться. Идти войной на Крым наша армия не готова.

      – Об обмене временно оккупированных территорий Донбасса на аннексированный украинский Крым никаких разговоров не было.

      – Нормандский формат – это еще и возможность подчеркнуть вопросы о Крыме.

      – Украина на саммите лидеров стран "нормандской четверки" будет поднимать такие вопросы:

      1. Разведение войск в Станице Луганской.
      2. Обмен пленными.
      3. Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      4. Отвод войск в Золотом и Петровском.
      blog_ava
      Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского
      сегодня
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Вадим Пристайко Президент Украины Владимир Зеленский Приднестровье Нормандский формат
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