Что делает Зеленский, чтобы оккупированный Донбасс окончательно не превратился в Приднестровье

Действия украинского президента Владимира Зеленского по активизации переговоров в нормандском формате являются, вероятно, последней попыткой не допустить реализации на оккупированной части Донбасса приднестровского сценария.

Как подчеркнул глава МИД Вадим Пристайко в комментарии "Радио Свобода", украинская власть в первые дни агрессии Кремля осознавала, что, наверное, говорится и о создании здесь некоего "Приднестровья".

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Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона. И то, что сейчас делает президент Зеленский – это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразование, которое называется "ЛНР", "ДНР", будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная часть Украины,

– отметил он.

Во время общения с журналистами в рамках 14-часового пресс-марафона Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас на Донбассе практически можно наблюдать "Приднестровье"

Взаимоотношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то есть. Единственное, что нас сегодня отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта – у нас раздаются выстрелы. И все,

– констатировал он.

По его словам, оккупированный Донбасс окончательно превратится в Приднестровье, если лидеры стран "нормандской четверки" не смогут договориться.

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Что еще говорил Зеленский о нормандском формате в течении пресс-марафона:

– Вопрос очередного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией будет ключевым во время встречи в нормандском формате.

– Встреча с Путиным для прекращения войны на Донбассе является необходимой, однако ее перспективу сейчас не обсуждают.

– Ответственность за отсрочку даты саммита лидеров стран в нормандском формате лежит только на России.

– В России понимают, что Украина никогда не сдаст своих территорий, и позиция россиян по переговорам постепенно миняеться. Идти войной на Крым наша армия не готова.

– Об обмене временно оккупированных территорий Донбасса на аннексированный украинский Крым никаких разговоров не было.

– Нормандский формат – это еще и возможность подчеркнуть вопросы о Крыме.

– Украина на саммите лидеров стран "нормандской четверки" будет поднимать такие вопросы: