Що зараз робить Зеленський, аби окупований Донбас остаточно не перетворився на Придністров'я

Дії українського президента Володимира Зеленського щодо активізації перемовин у нормандському форматі є, імовірно, останньою спробою не допустити реалізації на окупованій частині Донбасу придністровського сценарію.

Як підкреслив очільник МЗС Вадим Пристайко у коментарі "Радіо Свобода", українська влада в найперші дні агресії Кремля усвідомлювали, що, напевно, мовиться і про створення тут такого собі "Придністров’я".

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Я спостерігаю, що ми, на жаль, заглиблюємося далі й далі в якісь такі сценарії інкапсуляції цього регіону. І те, що зараз робить президент Зеленський – це, можливо, остання спроба якось розірвати цю тенденцію, цей тренд, який, якщо не робити зараз різких рухів, останніх спроб, напевно, закінчиться тим, що квазіутворення, яке називається "ЛНР", "ДНР", буде все далі і далі заглиблюватися в радянське минуле та відриватися від основного шляху розвитку, який вибрала решта України,

– зауважив він.

Під час час спілкування з журналістами у межах 14-годинного пресмарафону Володимир Зеленський підкреслив, що зараз на Донбасі практично можна спостерігати "Придністров’я"

Взаємин немає, гуманітарна місія хоч якась є. Єдине, що нас сьогодні відрізняє тимчасово окупований Донбас від Придністров’я чи абхазького варіанту, – у нас лунають постріли. І все,

– констатував він.

За його словами, окупований Донбас остаточно перетвориться на Придністров’я, якщо лідери країн "нормандської четвірки" не зможуть домовитися.

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Що ще говорив Зеленський про нормандський формат протягом пресмарафону:

– Питання чергового обміну утримуваними особами між Україною та Росією буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі.

– Зустріч з Путіним для припинення війни на Донбасі є необхідною, проте її перспективу зараз не обговорюють.

– Відповідальність за відтермінування дати саміту лідерів країн у нормандському форматі лежить лише на Росії.

– В Росії розуміють, що Україна ніколи не здасть своїх територій, і позиція росіян щодо переговорів поступово міняється.Іти війною на Крим наша армія не готова.

– Про обмін тимчасового окупованих територій Донбасу на анексований український Крим жодних розмов не було.

– Нормандський формат – це ще й можливість наголосити на питанні про Крим.

– Україна на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" підійматиме такі питання: