12:57
12 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Куди зникає Путін. Росія скандалить зі США
      Вєсті Кремля
      22:14, 11 жовтня
      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ
      Вєсті.UA
      20:18, 11 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Що зараз робить Зеленський, аби окупований Донбас остаточно не перетворився на Придністров'я

      980 Читать новость на русском
      Пристайко назвав дії Зеленського щодо Донбасу останньою спробою не допустити там "Придністров'я"
      Пристайко назвав дії Зеленського щодо Донбасу останньою спробою не допустити там "Придністров'я" / Joinfo

      Дії українського президента Володимира Зеленського щодо активізації перемовин у нормандському форматі є, імовірно, останньою спробою не допустити реалізації на окупованій частині Донбасу придністровського сценарію.

      Як підкреслив очільник МЗС Вадим Пристайко у коментарі "Радіо Свобода", українська влада в найперші дні агресії Кремля усвідомлювали, що, напевно, мовиться і про створення тут такого собі "Придністров’я".

      Зверніть увагу! Якщо не "Мінськ", то що: які сценарії для Донбасу розглядають у Зеленського

      Я спостерігаю, що ми, на жаль, заглиблюємося далі й далі в якісь такі сценарії інкапсуляції цього регіону. І те, що зараз робить президент Зеленський – це, можливо, остання спроба якось розірвати цю тенденцію, цей тренд, який, якщо не робити зараз різких рухів, останніх спроб, напевно, закінчиться тим, що квазіутворення, яке називається "ЛНР", "ДНР", буде все далі і далі заглиблюватися в радянське минуле та відриватися від основного шляху розвитку, який вибрала решта України,
      – зауважив він.

      Під час час спілкування з журналістами у межах 14-годинного пресмарафону Володимир Зеленський підкреслив, що зараз на Донбасі практично можна спостерігати "Придністров’я"

      Взаємин немає, гуманітарна місія хоч якась є. Єдине, що нас сьогодні відрізняє тимчасово окупований Донбас від Придністров’я чи абхазького варіанту, – у нас лунають постріли. І все,
      – констатував він.

      За його словами, окупований Донбас остаточно перетвориться на Придністров’я, якщо лідери країн "нормандської четвірки" не зможуть домовитися.

      Цікаво! Нову дату початку розведення військ на Донбасі обговорюватимуть 15 жовтня, – ЗМІ

      Що ще говорив Зеленський про нормандський формат протягом пресмарафону:

      – Питання чергового обміну утримуваними особами між Україною та Росією буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі.

      – Зустріч з Путіним для припинення війни на Донбасі є необхідною, проте її перспективу зараз не обговорюють.

      – Відповідальність за відтермінування дати саміту лідерів країн у нормандському форматі лежить лише на Росії.

      – В Росії розуміють, що Україна ніколи не здасть своїх територій, і позиція росіян щодо переговорів поступово міняється.Іти війною на Крим наша армія не готова.

      – Про обмін тимчасового окупованих територій Донбасу на анексований український Крим жодних розмов не було.

      – Нормандський формат – це ще й можливість наголосити на питанні про Крим.

      – Україна на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" підійматиме такі питання:

      1. Розведення військ у Станиці Луганській.
      2. Обмін полоненими.
      3. Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      4. Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      blog_ava
      Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео
      сьогодні
      4618
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нормандський формат Придністров'я Володимир Зеленський Президент України Вадим Пристайко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      сьогодні , 12:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 80
      Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського
      11 жовтня , 23:34 Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського
      Михайло Гема 2503
      Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      сьогодні , 12:00 Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      Сергій Лещенко 265
      Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 09:30 Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку
      Михайло Гема 703
      Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      сьогодні , 08:40 Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      Наталя Ромашова 5463
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук