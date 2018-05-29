Что делать с профессиональным выгоранием: советы психолога

Порой человек занимается одним делом, которое ему, конечно, нравится, а потом в один момент это надоедает. Психологи называют это "синдромом профессионального выгорания".

Об этом психолог Михаил Лабковский написал на своей странице в Instagram.

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Вы просили меня написать о "Синдроме профессионального выгорания". Вы знаете, я в него сам не особо верю. То-есть,

Бывает конечно так, что человек занимался каким-то делом, оно ему нравилось, и в какой-то момент тупо надоело. И тогда единственное правильное решение – изменить это дело, а не свое отношение к нему,

– подчеркивает врач.

По мнению психолога, если такое "выгорание" произошло, то дело еще изначально было "не вашим".

"Кто пошел в профессию из-за престижа, денег или перспектив, а кто-то действовал по принципу "тише едешь, дальше будешь", и выбрал себе максимально "непыльную" работу, чтобы хоть какую-то прибыль приносила", – рассказывает Лабковский.

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Психолог отмечает, что терпеть нелюбимую работу нельзя в любом случае, надо начать заниматься тем, что приносит удовольствие.

"Я очень часто слышу "но Михаил, как же так, у меня же семья ...". Действительно, не надо сразу прыгать с обрыва. Можно сначала походить на собеседования, накопить информацию, и уже потом увольняться", – добавляет он.

Что такое профессиональное выгорание? Это реакция организма и психологической сферы человека, которая возникает вследствие длительного воздействия стрессов средней интенсивности, обусловленные ее профессиональной деятельностью; результат неуправляемого длительного стресса; психическое состояние, которое характеризуется возникновением ощущений эмоциональной опустошенности и усталости, вызванных профессиональной деятельностью человека, и сочетает в себе эмоциональную опустошенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений; разновидность и предпосылка профессиональной деформации личности.