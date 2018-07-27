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Что не так с iPhone X: порция забавных видео от Samsung

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Порция забавных видео от Samsung о iPhone X
Порция забавных видео от Samsung о iPhone X / Фото из открытых источников

Samsung очередной раз поделилась оригинальной рекламой Galaxy S9. Южнокорейский гигант продолжает пиарить собственный продукт и подчеркивать слабые стороны iPhone.

Ролики опубликовали на YouTube-канале американского подразделения Samsung.

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Напомним, в начале недели Samsung уже публиковала подборку из трех юмористических роликов, которые указывают на недостатки смартфонов от компании Apple. Тогда компания высмеяла отсутствие в iPhone X разъема для наушников и необходимость использования дополнительного адаптера, то, что в комплекте с iPhone X не идет быстрая зарядка и низкую оценку камеры в DxOMark.

На этот раз в главной роли как и раньше продавец магазина Apple, который является преданным поклонником бренда. В прошлой подборке он даже отрицал преимущества камеры Galaxy и рекомендовал оценивать фотографии сердцем. Ситуация не изменилась – сотрудник и дальше защищает "яблочную" религию.

В первом видео девушка стыдливо призналась в том, что не может найти слот для карты памяти microSD на корпусе iPhone. Главный герой рекомендовал использовать облачную систему хранения. А еще лучше – купить iPhone X вместо "восьмерки", ведь он всего на 140 долларов дороже.

Samsung смеется над отсутствием слота для microSD-карты в iPhone – смотрите видео

 

Не обошлось без упоминания выемки в дисплее. Так, она мешает при просмотре видео, но ко всему можно привыкнуть. Стоит отметить, что в конце ролика вас ждет приятный бонус.

Samsung насмехается над "монобровою" в iPhone Х – смотрите видео

 

В третьем видео посетитель хочет использовать несколько приложений одновременно в режиме сплит-скрин. Совсем недавно ее сестра делала подобное на Galaxy S9. К сожалению, iPhone такого пока не научился.

Samsung смеется над отсутствием многозадачности в iPhone – смотрите видео

 

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Теги: Техно Samsung Смартфоны iPhone Apple
Источник: 24 Канал
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