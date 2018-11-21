Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента

Любой следующий президент будет хуже нынешнего, даже если новым будет действующий. На следующий день после второго тура украинцы проснутся точно в такой же стране, в которой и засыпали.

Президентская кампания разделила избирателей на тех, кто ждет после выборов улучшения и тех, кто хочет, чтобы не было ухудшения.

Читайте также: Скандальный план: зачем власти нужен российский кандидат на выборах в Украине

Первые ищут своего фаворита среди претендентов. Вторые готовы голосовать за действующего главу государства. Но особенность в том, что любой следующий президент будет хуже нынешнего. Даже если новым будет действующий.

Во-первых, ждать экономических чудес от следующего президента не стоит. По одной простой причине: Украина не является сувереном в своей экономической политике. Нынешняя относительная стабильность стала итогом западной финансовой поддержки.

Более-менее стабильный курс гривны и осторожный экономический рост – всего лишь следствие того, что официальный Киев выполняет свое домашнее задание. Которое ему задают международные доноры.

Если он перестанет выполнять эти рекомендации – финансовый кран закроют. Если он начнет снижать тарифы, печатать деньги и прочими способами играть в аттракцион невиданной щедрости, то стабильность закончится. Потому что международные доноры за это платить не станут.

Читайте также: Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами

А то, что произойдет дальше – всем хорошо известно. Инфляция. Падение курса валюты. Попытки госрегулирования цен. Черный рынок – в том числе и валютный. Товарный дефицит. Математика беспристрастна – она всего лишь наказывает за незнание своих законов. А потому никаких прорывов в этом направлении не будет и быть не может. Не стоит питать иллюзии. Любые реформы и любая либерализация могут дать лишь отсроченный эффект, но никак не сиюминутный.



Выбори в Украине

На следующий день после второго тура украинцы проснутся точно в такой же стране, в которой и засыпали. Если только следующий президент – кем бы он ни был – не решит, что ему удастся обмануть экономические правила. Тогда нас всех ждет темное будущее. Впрочем, следующий президент обречен быть слабым не только по этой причине. Он будет слабым еще и потому, что избирается в два тура. А второй тур – это голосование не столько "за", сколько "против".

Следующий президент Украины займет свое кресло не в силу своих достоинств, а в силу недостатков своих конкурентов. Его изначальное позиционирование – это статус "меньшего зла". И уровень стартовой публичной легитимности у него априори будет меньше по сравнению с тем, кому повезло выиграть в первом туре.

Страна будет с недоверчивым прищуром всматриваться в триумфатора гонки. Медовый месяц ожиданий будет короче. Уровень недоверия – выше. Количество критики – больше. Все это приведет к тому, что пространство для решительных маневров у следующего президента будет явно уже. А кредит доверия со стороны избирателей – меньше.

В третьих, новый президент не сможет принести мир. По той простой причине, что ключи от мира находятся у Кремля, а не у Банковой. Победитель второго тура не сможет вернуть украинских политзаключенных. Не остановит похоронки с фронта. Не вернет оккупированные территории под контроль Киева. Любые попытки силового освобождения Донбасса приведут лишь к тому, что российская армия перестанет делать вид, что ее там нет.

Читайте также: Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь

А судьба санкционного давления на Россию окажется под вопросом – об этом Вашингтон неоднократно предупреждал Киев прямым текстом. А потому кто бы ни оказался в президентском кресле, единственный способ снять войну с повестки дня – это капитуляция. Поэтому грезить о мире нет никакого резона.

В-четвертых, в 2019 году Украине предстоит отдавать долги. Несколько миллиардов долларов пойдут на обслуживание госдолга. Стране придется пройти по самой кромке экономической стабильности. Любому обитателю Банковой придется начинать свою каденцию с режима экономии. А фрустрация от завышенных обывательских ожиданий обязательно даст эффект на осенних парламентских выборах.

Потому что следующий парламент окажется куда более дробным и дезорганизованным. В нем будет куда больше популистов и адвокатов Кремля, причем Москва попытается усадить в кресло спикера своего ставленника.

Читайте также: Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии

Реальность будет требовать непопулярных реформ. Общество будет требовать мгновенного счастья. Спонсоры будут требовать лоббизма. И вполне может быть, что на фоне нового парламента мы будем вспоминать нынешнего с ностальгией.

И этот сценарий не зависит от фамилии вашего фаворита. Любой, кто займет президентский пост в 2019 году окажется в ситуации цейтнота. Обывательские ожидания станут молотом. Экономика и реальный баланс сил – наковальней. Любые реформы – если им и суждено будет случиться – дадут эффект лишь со временем. И если вы ждете чуда, то придется разочаровать. Чуда не будет.