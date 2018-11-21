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      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента

      Грани правды 111 Читати новину українською

      Любой следующий президент будет хуже нынешнего, даже если новым будет действующий. На следующий день после второго тура украинцы проснутся точно в такой же стране, в которой и засыпали.

      Президентская кампания разделила избирателей на тех, кто ждет после выборов улучшения и тех, кто хочет, чтобы не было ухудшения.

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      Первые ищут своего фаворита среди претендентов. Вторые готовы голосовать за действующего главу государства. Но особенность в том, что любой следующий президент будет хуже нынешнего. Даже если новым будет действующий.

      Во-первых, ждать экономических чудес от следующего президента не стоит. По одной простой причине: Украина не является сувереном в своей экономической политике. Нынешняя относительная стабильность стала итогом западной финансовой поддержки.

      Более-менее стабильный курс гривны и осторожный экономический рост – всего лишь следствие того, что официальный Киев выполняет свое домашнее задание. Которое ему задают международные доноры.

      Если он перестанет выполнять эти рекомендации – финансовый кран закроют. Если он начнет снижать тарифы, печатать деньги и прочими способами играть в аттракцион невиданной щедрости, то стабильность закончится. Потому что международные доноры за это платить не станут.

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      А то, что произойдет дальше – всем хорошо известно. Инфляция. Падение курса валюты. Попытки госрегулирования цен. Черный рынок – в том числе и валютный. Товарный дефицит. Математика беспристрастна – она всего лишь наказывает за незнание своих законов. А потому никаких прорывов в этом направлении не будет и быть не может. Не стоит питать иллюзии. Любые реформы и любая либерализация могут дать лишь отсроченный эффект, но никак не сиюминутный.

      Выбори в Украине
      Выбори в Украине

      На следующий день после второго тура украинцы проснутся точно в такой же стране, в которой и засыпали. Если только следующий президент – кем бы он ни был – не решит, что ему удастся обмануть экономические правила. Тогда нас всех ждет темное будущее. Впрочем, следующий президент обречен быть слабым не только по этой причине. Он будет слабым еще и потому, что избирается в два тура. А второй тур – это голосование не столько "за", сколько "против".

      Следующий президент Украины займет свое кресло не в силу своих достоинств, а в силу недостатков своих конкурентов. Его изначальное позиционирование – это статус "меньшего зла". И уровень стартовой публичной легитимности у него априори будет меньше по сравнению с тем, кому повезло выиграть в первом туре.

      Страна будет с недоверчивым прищуром всматриваться в триумфатора гонки. Медовый месяц ожиданий будет короче. Уровень недоверия – выше. Количество критики – больше. Все это приведет к тому, что пространство для решительных маневров у следующего президента будет явно уже. А кредит доверия со стороны избирателей – меньше.

      В третьих, новый президент не сможет принести мир. По той простой причине, что ключи от мира находятся у Кремля, а не у Банковой. Победитель второго тура не сможет вернуть украинских политзаключенных. Не остановит похоронки с фронта. Не вернет оккупированные территории под контроль Киева. Любые попытки силового освобождения Донбасса приведут лишь к тому, что российская армия перестанет делать вид, что ее там нет.

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      А судьба санкционного давления на Россию окажется под вопросом – об этом Вашингтон неоднократно предупреждал Киев прямым текстом. А потому кто бы ни оказался в президентском кресле, единственный способ снять войну с повестки дня – это капитуляция. Поэтому грезить о мире нет никакого резона.

      В-четвертых, в 2019 году Украине предстоит отдавать долги. Несколько миллиардов долларов пойдут на обслуживание госдолга. Стране придется пройти по самой кромке экономической стабильности. Любому обитателю Банковой придется начинать свою каденцию с режима экономии. А фрустрация от завышенных обывательских ожиданий обязательно даст эффект на осенних парламентских выборах.

      Потому что следующий парламент окажется куда более дробным и дезорганизованным. В нем будет куда больше популистов и адвокатов Кремля, причем Москва попытается усадить в кресло спикера своего ставленника.

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      Реальность будет требовать непопулярных реформ. Общество будет требовать мгновенного счастья. Спонсоры будут требовать лоббизма. И вполне может быть, что на фоне нового парламента мы будем вспоминать нынешнего с ностальгией.

      И этот сценарий не зависит от фамилии вашего фаворита. Любой, кто займет президентский пост в 2019 году окажется в ситуации цейтнота. Обывательские ожидания станут молотом. Экономика и реальный баланс сил – наковальней. Любые реформы – если им и суждено будет случиться – дадут эффект лишь со временем. И если вы ждете чуда, то придется разочаровать. Чуда не будет.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости политики Выборы Президента 2019 Грани правды
      Источник: 24 канал
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