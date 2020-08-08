Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины. В то же время выборы не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

25 октября состоятся 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Полный перечень назначеных первых выборов опубликуют позже, сообщает пресс-служба ЦИК.

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Почему в Донецкой и Луганской областях не состоятся местные выборы

Комиссия получила выводы Донецкой и Луганской областных государственных администраций о возможности проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Там пришли к выводу о невозможности проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области.

депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области. Первые местные выборы не пройдут на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

Кроме того, комиссия приняла к сведению, что на части избирательных участков Новоайдарской поселковой общины в Луганской области невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

При каких условиях возможны выборы на оккупированном Донбассе

Местные выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны только после всеобъемлющей деэскалации.

Кроме того, предстоит вывод иностранных военных подразделений и техники, разоружение боевиков.

Также необходимым условием является восстановление контроля со стороны правительства Украины за украинско-российской границей.

Выборы должны происходить исключительно согласно законодательству Украины.

Обратите внимание! Ранее в ЦИК сообщали, что на проведение голосования из-за коронавирусного кризиса не хватает 1 миллиард гривен. Впоследствии эти деньги перенаправили на выборы из Фонда борьбы с коронавирусом.

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