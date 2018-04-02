Цукерберг ответил Куку из-за критики Facebook

Марк Цукерберг ответил СЕО Apple Тиму Куку на критику относительно Facebook. Он назвал представление Кука о бизнес-модели "слишком поверхностным" и таким, что "не имеет ничего общего с реальностью".

Об этом Цукерберг заявил в интервью​ Vox.

Напомним, ранее Тим Кук обвинил Facebook в том, что соцсеть торгует своими пользователями, чего никогда не будет делать Apple.

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"Реальность такова, что создавая сервис, который позволит людям по всему миру всегда оставаться на связи, столкнешься с тем, что далеко не все смогут заплатить за услуги. И поэтому, как и в случае с большинством проектов в сфере медиа, рекламная модель монетизации – единственная целесообразная модель обеспечения доступности этого сервиса для людей ", оправдался Цукерберг.

Он добавил, что Facebook может работать на благо человечества и одновременно опираться на бизнес-модель, где реклама служит главным способом монетизации.

"И это вовсе не означает, что нам нет никакого дела до людей. Скорее, наоборот", – сказал глава Facebook.