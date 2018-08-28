Разработчики игры Cyberpunk 2077 показали чего ждать от игры: трейлер (18+)

Студии CD Projekt надоело держать свой проект в тайне и она выпустила первый геймплейный стрим своего киберпанкового блокбастера. Ролик длится 48 минут, за которые польская студия ответила на основные вопросы геймеров.

Об этом сообщает The Verge.

Читайте также: Fortnite для Android: разработчики Google обнаружили серьезную опасность

Началось все с таинственного стрима. Как оказалось, цепочки кода и странные цифры – не более чем затравка для громкого геймплейного дебюта новинки. В трейлере продемонстрировали начало сюжетной кампании – в кадр попали генерация персонажа (авторы решили проходить игру девушкой), экшен, устройство мира и много интересных событий из жизни обычного хакера по прозвищу V.

Для удобства видеоряд сопровождался комментариями, которые объясняют какие-то неочевидные детали и штрихи. То, что происходит на экране, выглядит действительно феноменально – примерно как и ожидалось от нового проекта создателей "Дикой Охоты".

Скриншот из игры Cyberpunk 2077

Впрочем, авторы сразу уточняют: показано – пока что незавершенный Cyberpunk 2077. Не стоит надеяться, что релизная версия будет идентична этому демо, однако приблизительное представление о киберпанковой RPG оно дает.

К сожалению, одного трейлер не прояснил, и это дата релиза. Когда стоит ждать следующий проект CD Project RED – пока не ясно. Впрочем, не будем портить праздник: отвлекитесь от дел и погрузитесь в удивительный мир таинственного Найт Сити.

Геймплейный трейлер игры Cyberpunk 2077 (18+) – смотрите видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно