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      Дарио Срна поделился ожиданиями от дерби "Шахтера" и "Динамо"

      114 Читати новину українською
      Дарио Срна
      Дарио Срна

      Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал предстоящий матч 14-го тура чемпионата Украины против "Динамо".

      Защитник "Кальяри" рассказал, чего ждет от субботнего матча между "Динамо" и "Шахтером".

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      Конечно, это украинское дерби, которое ждут многие. Для каждого болельщика "Шахтера", президента клуба, футболистов, тренерского штаба это очень важная игра. Все хотят обыграть "Динамо", ведь последние несколько матчей "горняки" не могли этого сделать. Я ожидаю очень хорошую игру, от которой все получат удовольствие. Главное, чтобы после матча были не разговоры о судействе, а разговоры о качественном футболе,
      – рассказал хорват в комментарии football.ua.

      Напомним, что матч между "Шахтером" и "Динамо" состоится в Харькове в ближайшую субботу, 3 ноября. Начало встречи – в 17:00.

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ Динамо Шахтер
      Источник: 24 Канал
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