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      "Давление и арест имущества": известной волонтерке Летнего театра в Одессе злостно угрожают

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      Волонтерке Светлане Подпалой в Одессе угрожают
      Волонтерке Светлане Подпалой в Одессе угрожают / Фото 24 канала

      На одесскую общественную деятельницу, представительницу ОО "Зеленый лист" Светлану Подпалую оказывают давление и угрожают за защиту Летнего театра от незаконной застройки.

      Об этом Подпалая сообщила на своей странице в Facebook.

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      Должна заявить о том, что на меня оказывается давление с разных сторон из-за моей активности относительно Летнего театра. Пишу очень кратко, просто выношу это в публичную плоскость: имеют место угрозы, психологическое давление, клевета, попытки дискредитации, уголовное преследование и арест имущества,
      – проинформировала активистка.

      По ее словам, угрозы поступают от "титушек", связанных с Одесским горсоветом. Подпалая считает, что давление на нее вызвано тем, что она занимается письменной адвокацией защиты территории Летнего театра от застройки. А также является инициатором требований вернуть часть Горсада в коммунальную собственность территориальной общины Одессы.


      Подпалая в Летнем театре на толоке по благоустройству территории

      "Сейчас я провожу кампанию по сбору подписей за расторжение договора аренды земли между СП "Солинг" и Одесским горсоветом на 49 лет и последующего выкупа за счет городского бюджета или за средства, которые соберут и пожертвуют граждане (если это позволит законодательство) руин зданий, доведенных собственником до разрушения", – написала Подпалая.

      Она сообщила, что будущее территории должны определить согласно ее статусу парка-памятника, а также после общественного обсуждения, проведения открытого архитектурного конкурса и соблюдения всех законных процедур.

      Стоит добавить, что 4 июня 2017 года на Светлану Подпалую напали и избили неподалеку от её дома на улице Тираспольской. Потерпевшая заявила, что связывает нападение со своей активной гражданской деятельностью. По факту нападения открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений).

      "По делу об исполнителях сменили двоих судей, теперь рассматривает третий, и конца-края не видно. Дело в отношении организаторов нападения испарилось. Его выделили в отдельное производство, я дала показания, и оно заглохло", – прокомментировала Подпалая.


      Подпалую избили в 2017-м за активную гражданскую позицию

      Одесса лидирует по количеству нападений на активных людей со стойкой гражданской позицией. С 2017-го произошло 14 нападений на одесситов, которые борятся с коррумпированной местной властью. Были совершены покушения на убийство и нападения на таких журналистов, волонтеров и общественно-политических деятелей: Светлану Подпалую, Алину Радченко, Сергея Стерненко (трижды), Виталия Устименко, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Угрозы в свой адрес они продолжают получать и сегодня. Нардепы и общественные деятели заявляют, что за нападениями на патриотов Украины в Одессе стоит российский криминал, который управляет городскими властями и местными правоохранительными органами.

      Что происходит с Летним театром в Одессе? 12 апреля утром частные охранники, "титушки" и строители вторглись на территорию свободного пространства для одесситов, памятника местного значения – Летнего театра и начали строительные и демонтажные работы. Это делается под прикрытием, якобы, реализации проекта благоустройства бывшего КВН-щика Дмитрия Шпинарева, которому 28 марта исполком Одесского горсовета в закрытом режиме дал зеленый свет. Общественные деятели сообщают, что это незаконно, потому что нет разрешения Минкульта.

      Они считают проект ширмой для строительства 8-этажного ТРЦ дочерней фирмой СП "Солинг" "владельца" Одессы и бизнес-партнера одесского мэра Геннадия Труханова Владимира Галантерника. Такие действия вызвали сопротивление общественности. Поэтому сотни одесситов 13 апреля протестовали против строительства.

      Кроме того, началось давление на активную общественность. Подозрительные люди характерной внешности, которые появились там вместе со строителями, 14 апреля ограничили вход на территорию публичного пространства и прибегли к угрозам физической расправы. Сегодня, 15 апреля одесситы официально обратились к министру культуры Евгению Нищуку и министру МВД Арсену Авакову с просьбой повлиять на ситуацию.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандальные застройки Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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